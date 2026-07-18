Si concludono così, alle ore 13:30, tutte le sessioni di prove libere iniziate ieri mattina. Ottimo passo Mercedes che si conferma una certezza sul passo gara, Ferrari rimane indietro e occhio a RedBull.

Male Ferrari, Hamilton a muro in FP3

Un inizio fine settimana che sembrava incoraggiante per la scuderia di Maranello ma che chiude, poco prima delle qualifiche, con una monoposto da sistemare: quella di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo arriva in curva 10-11 (Fagnes) molto largo perdendo il controllo della posteriore e finendo nella via di fuga in ghiaia, andando poi a colpire la barriera di pneumatici.

Il danno è riparabile ma sicuramente il tempo a disposizione per sistemare la vettura potrebbe influenzare le prestazioni della SF-26 numero 44. Bene Leclerc il venerdì, non benissimo invece nell'ultima sessione di giornata. Il monegasco parte bene in FP1 e FP2 perdendosi poi in FP3, non riuscendo a ritrovare il ritmo del giorno precedente quando aveva affermato che " c'è margine per migliorare la nostra competitività e lavoreremo ancora per trovare ancora qualcosa in termini di prestazione".

RedBull si reinventa, Max tenta il colpo

Una RedBull nuova quella arrivata a Spa, Belgio. Dopo le critiche sull'ala Macarena e la risposta Ferrari che tiene le distanze dal progetto, seppur simile tanto diverso, della scuderia di Milton Keynes, la RB22 si presenta senza la tanto contestata ala ma con un livello di performance molto più vicino a Mercedes di quello che si possa pensare.

Seppur la penalità di Hadjar che, causa sostituzione power unit partirà dal fondo, la monoposto sembrerebbe molto forte sul giro secco e un po' meno prestazionale sul passo gara. Le qualifiche saranno la voce della verità su una RedBull che, senza la novità dell'ala, potrebbe ritrovarsi a lottare per la pole con la sua punta Max Verstappen, sorpassando così anche le Ferrari, almeno qui a Spa.

Mercedes al comando, McLaren insegue. Peccato per Norris

Ottima invece la prestazione Mercedes che si riconferma la scuderia da battere in questo mondiale: mentre Antonelli spingeva, Russell ottimizzava cercando di raccogliere più dati possibili per le qualifiche e la gara. L'italiano a comando del mondiale piloti sembrerebbe il favorito con il compagno di scuderia, invece, ancora alle prove con la scelta del setup migliore.

Dietro McLaren: ottimo passo gara e per la pole si può provare. Piastri inizia bene ma poi è costretto, in FP2, a fermarsi per un problema idraulico. Peggio invece per il campione del mondo in carica Lando Norris che, nonostante un'ottima competitività nelle prove libere, dovrà scontare nella gara di domenica dieci posizioni di penalità.

Alle ore 16:00 il via alle qualifiche del Belgio, GP di Spa-Francorchamps seguite domani dalla gara, alle ore 15:00, a chiudere il weekend su una delle piste più amate dagli appassionati del Motorsport.