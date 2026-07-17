Il pilota McLaren Lando Norris ha evidenziato un notevole incremento di potenza nelle power unit delle vetture motorizzate Mercedes in occasione del Gran Premio del Belgio. Durante la prima sessione di prove libere a Spa, Red Bull e Ferrari si erano posizionate in testa, con Max Verstappen davanti a tutti e la migliore Mercedes a quasi mezzo secondo. La situazione si è tuttavia invertita nella seconda sessione (FP2), dove Kimi Antonelli ha fatto registrare il tempo più veloce, seguito da Norris a soli 0,19 secondi, in un contesto di tempi sul giro in costante miglioramento.

“Penso che, in termini di passo, siamo sembrati competitivi sul giro secco”, ha dichiarato Norris. “Siamo apparsi ragionevoli, ma ci sono stati diversi momenti in questa stagione in cui sembriamo forti in FP2 per poi perdere terreno in qualifica. La giornata odierna è stata dedicata principalmente all'esecuzione del nostro programma in FP1, che non è stata una sessione impeccabile. Abbiamo riscontrato alcuni problemi che ci hanno impedito di lasciare il garage con la rapidità desiderata. Sarebbe stato utile completare qualche giro in più, senza la bandiera rossa, per acquisire maggiori dati sul passo gara con un alto carico di carburante. Ciononostante, ritengo che abbiamo compiuto progressi tra le sessioni e dovremo verificare se riusciremo a fare un ulteriore passo avanti in FP3.”

Il nuovo alettone posteriore e le strategie McLaren

Il team McLaren ha introdotto un nuovo alettone posteriore, ora in uso su entrambe le vetture.

Neil Houldey, direttore tecnico dell’ingegneria, ha commentato l'aggiornamento: “Siamo soddisfatti che abbia offerto le prestazioni che ci aspettavamo e abbiamo portato avanti questo sviluppo in FP2 e per le sessioni successive. Sono piccoli dettagli, ma contano tutti. Penso che Lando abbia tirato fuori il massimo dalla vettura in quella sessione, quindi non credo che il secondo posto rispecchi la nostra posizione reale. Tutti hanno margini di miglioramento nella gestione della potenza, e dovremo lavorare molto durante la notte per trovare la soluzione ottimale per FP3.”

Houldey ha inoltre spiegato che il team ha sperimentato diverse opzioni di assetto tra FP1 e FP2, una pratica comune anche tra le altre squadre.

“Abbiamo visto molte squadre provare soluzioni diverse e l’ottimale è ancora da individuare”, ha aggiunto, sottolineando la continua ricerca della configurazione ideale.

Il motore Mercedes aggiornato per McLaren

Per il Gran Premio del Belgio, entrambi i piloti McLaren dispongono per la prima volta della più recente specifica del motore Mercedes. Questa unità era stata precedentemente introdotta sulle vetture ufficiali Mercedes in Austria e successivamente su Alpine e Williams a Silverstone. La McLaren aveva posticipato l’adozione della nuova power unit per sfruttare la percorrenza residua delle precedenti, a seguito di una stagione 2026 già segnata da problemi di affidabilità. Oltre al motore aggiornato, la squadra ha portato a Spa anche il nuovo alettone posteriore, parte di un percorso di sviluppo mirato a migliorare la competitività, pur senza aspettarsi rivoluzioni immediate nei risultati.