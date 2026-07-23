La Formula 1 non attende e torna in pista subito dopo il Gran Premio del Belgio, giungendo così all'undicesima tappa di questo mondiale nonché l'ultima prima della pausa estiva: l'Hungaroring.

Ferrari la favorita?

Dopo due gare, sulla carta complicate per la Scuderia di Maranello, la Ferrari è tornata a casa con un ottimo bottino: primo e terzo posto a Silverstone e secondo e quarto posto a Spa. Ora però è tempo per "il verdetto finale". L'Hungaroring dovrebbe essere la pista ideale per il cavallino rampante che si appresta a voler dimostrare che il campionato non è chiuso.

Vero è che gli interrogativi in questa stagione sono tanti; Ferrari dove poteva far bene non è andata molto forte e viceversa ma, forse, in Ungheria potrebbe arrivare la gara che tutti i tifosi della rossa stanno aspettando. Il tracciato alle porte di Budapest sembrerebbe potersi infatti adattare alla monoposto, ricco di curve lente dove la rossa può vantare la propria forza. Non si sbilancia però Charles Leclerc che, riguardo proprio quest'argomento afferma che "è difficile poter prevedere il livello di competitività di ogni squadra, comunque a Monaco eravamo positivi poi siamo arrivati lì e abbiamo reso meno di quanto tutti si aspettassero, dobbiamo essere prudenti".

Gomme e degrado

Si torna in Ungheria.

Pista stretta, tortuosa e l'unico punto di sorpasso è il rettilineo sui box. Per questa ragione gli assetti aerodinamici, che porteranno le scuderie, sono i più elevati del calendario, comparabili a quelli di Montecarlo. Pirelli per il fine settimana ha deciso di proporre il set più morbido della gamma e quindi C3 (dura), C4 (medium), C5 (soft). La scelta ideale per il tipo di tracciato decisamente lento e guidato dove le temperature, considerando che dovrebbe essere la tappa più calda del calendario, faranno la loro parte andando a incidere, quindi, anche sulle strategie delle scuderie. Il degrado gomma sarà un elemento fondamentale per i team soprattuto sulla scelta della strategia ad una sosta o a due anche perché sorpassare sarà complicato e perdere il treno dei primi posti potrebbe svoltare, in negativo, il week-end di gara.

Orari e diretta televisiva

Si parte dalle prove libere del venerdì con la prima e la seconda sessione, rispettivamente alle ore 13:30 e 17:00, in diretta su Sky. Aprono il sabato le prove libere 3 alle ore 12:30 seguite poi dalle qualifiche alle 16:00. A concludere la prima metà di stagione sarà la gara fissata per le ore 15:00 della domenica. Il tutto sarà trasmesso in diretta da Sky mentre sarà in differita su Tv8 con le qualifiche alle ore 18:30 del sabato e la gara alle 18:00 della domenica.