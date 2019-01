Annuncio

Grandi polemiche hanno accompagnato in queste ore il ritorno in video di Adriano Celentano. La prima puntata dello show e del cartone Adrian, trasmesso ieri sera in prime time su Canale 5, non è stato affatto apprezzato dal pubblico e in queste ore sul web e sui social è un vero e proprio tripudio di critiche e di accuse al vetriolo nei confronti dell'artista, che sembrerebbe aver deluso fortemente le aspettative dei suoi fan. [VIDEO]

Lo show di Adriano Celentano chiude in anticipo rispetto al previsto

Nel dettaglio, infatti, ieri sera Adriano Celentano è salito sul palco soltanto per pochissimi minuti: il cantante si è limitato a fare un semplice saluto ai suoi fan che erano presenti in studio, dopodiché è sparito dalla scena e ha lasciato spazio alla prima puntata del cartone animato Adrian, anche questo molto criticato sul fronte social.

Ha colpito, poi, la chiusura anticipata dello show: sulla Guida Tv Mediaset e su tutte le guide cartacee di questa settimana, infatti, era stato scritto che la prima puntata di Adrian avrebbe chiuso i battenti poco dopo la mezzanotte, ma così non è stato.

Alle 23.15, infatti, è andato in onda l'ultimo minuto del cartone animato, dopodiché la linea è passata alla regia e non c'è stato nessun ritorno in studio per Celentano, così come era stato ipotizzato in un primo momento. Stando alle indiscrezioni raccolte in queste ore sul web e sui social, sembrerebbe che Celentano possa non aver gradito le numerose critiche che sono state raccolte soprattutto sul fronte web e social dopo la prima puntata del suo show. [VIDEO]

Dure critiche nei confronti dello show di Celentano su Canale 5

Nel dettaglio, infatti, il popolo di Twitter si è scagliato duramente nei confronti di Celentano: non è stato gradito il fatto che si sia presentato per pochissimi minuti sul palco, dopo che da diverse settimane Mediaset non fa altro che pubblicizzare questo show in tutte le fasce orarie del palinsesto, presentandolo come l'evento dell'anno.

Insomma dal punto di vista social, lo show di Celentano non è stato accolto proprio nel migliore dei modi e la maggior parte dei commenti sono stati negativi. A questo punto, però, si attende con trepidazione la messa in onda della seconda puntata di Adrian, prevista già questa sera 22 gennaio su Canale 5: il Molleggiato accontenterà il suo pubblico e si farà vedere sul palco per qualche minuto in più, magari cantando anche alcuni dei suoi brani storici? Lo scopriremo stasera.