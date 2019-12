È stato un 2019 molto turbolento che però, tutto sommato, ha regalato alcuni lieti finali per le coppie più amate di Un posto al sole. Purtroppo qualcosa è iniziato a cambiare proprio nelle ultime puntate dell'anno, come a dimostrare che non sarà un 2020 facile per l'amore in Upas. Gli inossidabili Eugenio e Viola sono in difficoltà a causa del lavoro del magistrato, mentre non se la passano affatto meglio Filippo e Serena vicini ad affrontare una delle peggiori crisi da quando è iniziata la loro relazione.

Negli ultimi episodi è sembrato fortemente a rischio anche il rapporto tra Niko e Susanna, con quest'ultima molto indecisa ed insofferente. In ogni caso ci saranno anche delle sorprese più che positive in amore per i protagonisti, di seguito l'analisi del 2020 delle coppie di Un posto al sole che potrebbero convolare a nozze.

Matrimonio a rischio

Il rapporto tra Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini), seppur senza particolari scossoni, è sempre sembrato labile, quello che più lo ha fatto traballare è sempre stata l'ambizione della ragazza che cozzava col desiderio di Niko di accasarsi.

Susanna alla Terrazza è sempre stata piuttosto estranea alle dinamiche e ora che i due si sono trasferiti nel nuovo appartamento le cose non sono sembrate affatto migliorare. Negli ultimi episodi la ragazza si è mostrata molto insofferente, lei vorrebbe intraprendere la carriera da magistrato e questo comporterebbe anni di impegno, che la terrebbero lontana dallo studio Navarra e renderebbero la sua vita incompatibile con una famiglia composta da lei, Niko e il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone). Sembra che questo più che l'anno del loro matrimonio possa diventare l'anno della loro separazione e a scatenarlo dovrebbe essere un evento che verrà mostrato nel 2020.

Guido e Mariella

Seppur restando sempre su toni molto più vicini alla commedia che non al drammatico, il rapporto tra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) nel 2019 è stato decisamente turbolento.

La nascita di Lollo avvenne proprio nel doppio episodio speciale di capodanno e da lì si sono succeduti una serie di eventi che hanno portato poi la coppia a riunirsi. Questo dovrebbe essere l'anno giusto per la loro unione e si potrà assistere a un matrimonio tra una delle coppie più amate e che darebbe nuovo spazio al personaggio di Mariella, ammesso che qualcosa non rovini questo idillio.

Cerry e il dottor Stranamore

Una piccola nota va fatta per l'unica coppia omosessuale, attualmente presente nella soap. Questo rapporto andrà avanti e verrà approfondito e sarebbe decisamente interessante, se in un parallelismo perfetto con la vita reale, il buon Cerry (Cosimo Alberti) decidesse di unirsi civilmente al suo dottor Sarti (Giovanni Caso), in quello che sarebbe un evento innovativo per la televisione italiana.