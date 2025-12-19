Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una telefonata che terrorizzerà uno dei protagonisti. Nell’episodio in onda venerdì 19 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Adelaide chiamerà Marcello spaventandolo con parole che sembreranno un grido di aiuto. Barbieri, quindi, informerà Rosa della sua intenzione di partire subito per la Svizzera dalla contessa, ma tra i due fidanzati esploderà una lite furibonda. Ci sarà spazio anche per le vicende di Umberto, che continuerà ad avvicinarsi a Greta, con la quale condividerà alcuni pensieri generali sull’amore.

Marcello teme per l'incolumità di Adelaide e litiga con Rosa

Adelaide, rimasta sola a Saint Moritz dopo aver fatto tornare Italo a Milano, telefonerà a Marcello. La chiamata sarà tutt’altro che pacifica o tranquilla, poiché la contessa piangerà al telefono, quasi sopraffatta dalla disperazione e dalla piega triste della sua vita dopo l’abbandono improvviso dell’ex compagno. Adelaide infatti farà capire a Barbieri di avere intenzione di farla finita, confidandogli: “A che cosa serve continuare a vivere se non c’è più speranza per me?”. Tali frasi risuoneranno nella mente di Marcello come un grido d’aiuto, poiché temerà che la contessa tenti nuovamente di togliersi la vita, non sapendo che in realtà la prima volta si era trattato soltanto di una farsa.

Marcello supplicherà l’ex fidanzata di smetterla di dire sciocchezze, ma dopo la chiamata non potrà fare a meno di mettersi una mano sulla coscienza e prenderà una decisione sul da farsi.

Marcello litiga con Rosa e corre da Adelaide

Nel frattempo, Marcello deciderà di partire e, prima di lasciare Milano, avvertirà Rosa della sua decisione di andare in Svizzera da Adelaide. Tale scelta non sarà accolta di buon grado dalla giornalista, che avrà da ridire su quanto vorrà fare il suo fidanzato e tra i due nascerà una discussione. A Il Paradiso delle signore, inoltre, ci sarà un’altra persona che vivrà momenti di sconforto: si tratterà di Roberto, che scoprirà grazie alla confidenza di Fulvio che Mario e Caterina stanno per sposarsi.

Il dottor Landi resterà di stucco nell’apprendere che il suo ex ha deciso di convolare a nozze. Ci sarà spazio anche per Irene, che sarà al settimo cielo quando Cesare si presenterà in negozio per invitarla a trascorrere il Natale in montagna, a casa sua con la famiglia. Greta, infine, continuerà il suo piano di avvicinamento a Umberto, con il quale parlerà d’amore. Guarnieri rivelerà alla stilista che i grandi amori sono impossibili da dimenticare.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha ricevuto un biglietto da Adelaide

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Rosa e Marcello hanno partecipato alla festa di Natale organizzata al Circolo. Durante la serata, Barbieri ha ricevuto un biglietto dalla contessa con la scritta: "Vieni da me".

Tuttavia, dopo aver letto il messaggio, Marcello non ha reagito, pur restando per un attimo colpito dalle parole della sua ex compagna. Nel frattempo, Delia ha chiesto a Gianlorenzo se fosse opportuno presentarla a suo figlio Teo come la sua fidanzata, ma lo stilista ha rifiutato la proposta, lasciando la ragazza molto amareggiata.