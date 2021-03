La Juventus in questa stagione sta avendo molte difficoltà nel gioco e dei risultati. I dieci punti di distacco dall'Inter sono frutto di problemi evidenti dal punto di vista tecnico, con tanti limiti soprattutto a centrocampo. Non è un caso infatti che si parli del possibile arrivo di un regista di qualità ma anche di un'alternativa importante nel settore avanzato. Indipendentemente dai risultati raccolti dalla squadra di Pirlo in questa stagione, secondo il sito di parte dei tifosi ilbianconero.com, la Juventus avrebbe anche subito diversi episodi arbitrali discutibili contro.

In questo articolo ci si vuole soffermare su quelli più eclatanti, che se fossero stati valutati in maniera differente, avrebbero potuto indirizzare alcuni match verso un'altra direzione.

Uno dei più discussi è stato sicuramente la mancata espulsione del centrocampista De Roon in Juventus-Atalanta, match terminato 1 a 1. Se l'olandese fosse stato sanzionato, la partita sarebbe potuta terminare in maniera diversa.

Il rigore non sanzionato per fallo su Chiesa in Juventus-Benevento

In due match il protagonista di episodi discutibili subiti è stato Federico Chiesa. In Crotone-Juventus il centrocampista della Juventus è stato espulso per un presunto fallo a gamba tesa. Analizzato dalle moviole, gran parte di queste hanno sottolineato come fosse stata eccessiva tale punizione e che sarebbe bastata l'ammonizione. Sempre Chiesa è stato protagonista nell'ultimo match di campionato contro il Benevento. Nella sconfitta della squadra bianconera contro i campani, pesa il rigore non sanzionato alla Juventus per fallo evidente di Foulon su Chiesa.

Penalty che sarebbe arrivato al 71esimo e che, se fosse stato segnato, avrebbe riaperto il match.

Il mancato rigore su Bernardeschi in Juventus-Verona

Altro situazione discutibile in Juventus- Verona, partita finita in pareggio. In quell'occasione l'arbitro non ha ritenuto opportuno assegnare un penalty ai bianconeri per fallo di Faraoni su Bernardeschi.

Anche qui gran parte delle moviole hanno ritenuto potesse esserci il fallo. Nel derby Juventus-Torino invece Orsato ha deciso di non sanzionare con la doppia ammonizione il centrocampista Lukic, colpevole di due brutti falli a distanza di pochi minuti. In questo caso però l'episodio non ha pesato sul risultato finale, in quanto la Juventus è riuscita a vincere per 2 a 1.

Non ha pesato sul risultato finale neanche il fallo (non rilevato) su Rabiot da parte di Calhanoglu in Milan-Juventus, che ha portato al gol del pareggio dei rossoneri. Il match è però terminato 3 a 1 per i bianconeri. Altri episodi discutibili sono la mancata espulsione su Borja Valero in Juventus-Fiorentina ed un rigore non sanzionato ai bianconeri. In Juventus-Lazio invece c'era un rigore per fallo di mani di Hoedt.