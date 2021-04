Non ci si annoia mai all'interno della grande famiglia de Il Paradiso delle Signore. Mancano poche settimane al finale della quinta stagione e, puntata dopo puntata, la soap continua a riservare tantissimi colpi di scena. A tenere banco negli ultimi episodi della fiction è stato il riavvicinamento di Salvatore e Gabriella. Quest'ultima si è confidata con l'ex fidanzato circa la sua crisi matrimoniale. Il giovane Amato non ha esitato a consolare la ragazza, ignaro che in Caffetteria, c'è sempre qualcuno ad aspettarlo: si tratta di Sofia Galbiati.

La ragazza non ha mai smesso di guardare con occhi teneri il suo collega, ma inconsapevole del fatto che Salvo non abbia mai smesso di pensare alla giovane stilista.

Il giovane Amato rassicura Gabriella

Nel corso di queste ultime puntata de Il Paradiso delle Signore si è assistito ad un riavvicinamento tra Gabriella e Salvatore. La giovane stilista non starà attraversando un buon momento con il suo consorte. Cosimo continua a essere ossessionato dalla voglia di vendetta, nei confronti di Umberto Guarnieri. Il desiderio di distruggere la famiglia di Marta, porterà il figlio di Arturo Bergamini a trascurare sua moglie. La giovane stilista, molto presto riceverà un premio da parte della Camera Nazionale della Moda e vorrà condividere questo momento con il marito.

Quest'ultimo però si rifiuterà di accompagnare la moglie in quanto non si sentirà di buon umore. A quel punto la stilista si confiderà con il suo ex fidanzato, il quale la convincerà a prendere parte all'evento con enorme fierezza del lavoro svolto.

Sofia e il rapporto con Salvatore

Nonostante i due ex fidanzati non abbiano mai smesso di amarsi, Salvatore, dopo il matrimonio di Gabriella, è sembrato essere deciso a voltare pagina e innamorarsi.

Il ragazzo puntata dopo puntata ha avuto modo di conoscere la giovane Sofia Galbiati. La ragazza infatti, dopo la partenza di Laura, si è offerta di dare una mano a Salvatore e Marcello in pasticceria. Con grande sacrificio e determinazione, la Venere ha portato avanti il lavoro, soddisfacendo le esigenze dei clienti del bar.

Come visto nelle puntate precedenti, la giovane Galbiati è stata umiliata da Giuseppe Amato, il quale la accusava di non contare nulla, all'interno del locale del figlio. Quando Salvatore è venuto a conoscenza della lite tra il padre e Sofia e del successivo licenziamento della pasticciera, ha fatto di tutto per chiedere perdono alla ragazza.

Il giovane Amato ha convinto la ragazza a cambiare idea e tornare in Caffetteria confermando che la sua presenza è fondamentale, sia per lui, che per il futuro del suo locale. Legata dall'affetto che prova per il giovane Amato, Sofia ha accettato le scuse del signor Amato ed è tornata a lavorare al locale: è evidente che i due ragazzi siano molto legati e Galbiati, potrebbe molto presto dichiarare di essere innamorata del suo "capo".

I due potrebbero inizialmente avere una piccola storia d'amore ma purtroppo però all'amore non si comanda. Qualora Gabriella decidesse di lasciare Cosimo, il giovane Amato potrebbe decidere di riconquistare la sua ex fidanzata, la quale non ha mai smesso di amare, e fidanzarsi nuovamente con lei.