Giorgio Armani risplende a Parigi nella suggestiva location dell'Ambasciata Italiana. Lo stilista piacentino torna a calcare le passerelle francesi, dopo un anno e mezzo, durante la settimana della haute couture con la sua nuova collezione firmata Armani Privè, autunno- inverno 2021\20022. Luccica ed acceca per la sua bellezza, la donna vestita da Giorgio Armani, con il suo incedere elegante, sognatore e gioioso. Ogni abito è stato pensato e modellato nei minimi particolari, sfoderando magici e pregiatissimi ricami e applicazioni in cristallo che conferiscono alla figura femminile quel tocco di unicità, rispetto al resto.

Anche gli orli dei capi, risaltano luce e parlano l'elitaria lingua dell'Alta Moda.

Armani scuote le ombre degli ultimi mesi vissuti dal mondo della moda e non solo, e sceglie di far brillare gli occhi delle donne, iniettando positività e leggerezza. Tessuti morbidi, splendenti, tanto da sfiorare la liquidità dell'acqua. Raso e seta a farla da padrone, con sottilissimi fili di metallo e colori inusuali per l'haute couture. Dal verde pastello, all'indaco, fino alle sfumature del rosa cipria e del melograno.

Armani abbaglia Parigi con il suo stile inconfondibile

Giorgio Armani non si smentisce e porta in passerella il suo inconfondibile tailleur con giacche sagomate, e pantaloni con l'orlo ripreso, ampi e fino al polpaccio, tra tulle e bomber di organza con ricami di marabu.

Per la sera, invece, frange e ruche, volant per vestiti impalpabili, che che fanno divenire la donna eterea. I cristalli luccicano anche ai piedi delle modelle, con scarpe e calze scintillanti. Sul finale, fluttuano tre creazioni del Privé di Milano in gennaio, per mantenere la promessa dello stilista di lasciare agli abiti il tempo di vivere ed essere amati.

Ovazione molto partecipata sulla passerella, quando a salire è Giorgio Armani stesso, che la percorre interamente per andare a stringere la mano a Laura Mattarella, figlia del Presidente della Repubblica, Sergio, incontrato qualche ora prima, in visita a Parigi. Presenti anche Lilli Gruber, amica dello stilista, Malika Ayane, Diane Kruger.

A Parigi sfila l'eccellenza italiana di cui Giorgio Armani è da sempre pioniere, saldamente al comando sia del prèt a porter che dell' haute couture. Il grande ed importante successo ottenuto all'epilogo della sfilata, da parte della stampa internazionale, diviene felice auspicio di incoraggiamento per la ripresa di un settore che riveste un ruolo fondamentale per le sorti dell'economia italiana, con Milano, capitale della moda e punto di riferimento per le tendenze di tutto il mondo.