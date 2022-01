Il Paradiso delle Signore 6 è di nuovo in onda su Rai 1. Nella puntata di oggi, lunedì 3 gennaio 2022, non sono mancate le novità. Ludovica ha ricevuto un telegramma da mamma Flavia, che annunciava il suo imminente ritorno a Milano. Poco tempo per far uscire di casa Marcello che, tra i suoi buoni propositi per l'anno nuovo, si è promesso di vivere la sua storia d'amore con Ludovica alla luce del sole, alla faccia dei pregiudizi.

Marcello si è trasferito da Armando, ben contento di ospitarlo di nuovo. Il buon Ferraris l'ha però esortato ad affrontare Flavia, combattendo per il suo amore.

Anche Adelaide è venuta a sapere dell'inatteso ritorno, e ha messo Ludovica e Marcello di fronte alla realtà dei fatti: non ci sono scorciatoie, o andranno contro Flavia per difendere la loro relazione, o tanto conviene che si lascino.

Intanto, a casa Amato è arrivata a sorpresa una lettera di Giuseppe che non ha lasciato indifferente Agnese: che cosa deciderà di fare? Attenzione anche a Tina e a quella strana reazione di rabbia che l'ha colta dopo che Vittorio ha nominato Sandro.

Tina nasconde qualcosa su Sandro: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Tina dovrà sottoporsi alla delicata operazione alle corde vocali, essenziale per la sua carriera da cantante.

La giovane Amato è preoccupata, ma non solo per l'intervento. Lo abbiamo visto oggi, quando si è arrabbiata con Vittorio parlando di Sandro. Dunque, non è difficile immaginare che Tina stia nascondendo qualcosa su Recalcati e che stia facendo di tutto per non far venire alla luce una verità scomoda.

Stando alle anticipazioni della soap, Sandro tornerà a Milano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Prima di quel momento, cercherà telefonicamente Tina, che si farà negare. Un'ulteriore conferma del fatto che la giovane Amato non abbia raccontato come sono andate realmente le cose.

Agnese fa tornare Giuseppe? Anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Agnese ha passato delle feste natalizie molto felici, le prime con Armando e i suoi figli.

Addirittura, Salvatore ha brindato alla loro serenità. A rovinare la bella atmosfera è stata la lettera di Giuseppe, letta ad alta voce proprio da Salvo. Il signor Amato, saputo dell'operazione di Tina, vorrebbe tornare a casa per starle vicino. La sua famiglia gli manca, il cuore batte per loro.

Se Tina non ha creduto alle parole del padre, dicendo che "il suo cuore batte anche per altre persone", lo stesso non sembra essere per Agnese, che abbiamo visto abbassare lo sguardo con malinconia e preoccupazione. Ci domandiamo se, per l'ennesima volta, si farà raggirare dalle promesse di un uomo che l'ha fatta solo soffrire.

Agnese difficilmente perdonerà Giuseppe ma potrebbe comunque farlo tornare per il suo desiderio di stare vicino a Tina. Voi cosa fareste al suo posto? Per sapere come evolveranno le trame de Il Paradiso delle Signore 6, non resta che attendere le nuove anticipazioni.