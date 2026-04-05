Il mondo entra nella settimana di Pasqua con una tensione internazionale che non accenna a diminuire. Dall’Ucraina al Medio Oriente, fino allo Stretto di Hormuz, gli ultimi sviluppi mostrano un pianeta che sembra oscillare tra diplomazia fragile e minacce sempre più esplicite. In questo scenario, la domanda centrale non è solo politica: è etica. Che cosa significa oggi “scegliere la pace” quando i leader mondiali parlano apertamente di raid, ultimatum e ritorsioni?

Ucraina: la pace come negoziato impossibile

Nelle ultime ore il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato Mosca di non voler realmente negoziare, definendo “pericolosa” l’ipotesi di un ritiro unilaterale e denunciando un gioco diplomatico fatto di compromessi mai accettati.

Intanto, nuovi attacchi di droni hanno colpito Odessa, provocando incendi e feriti, mentre l’Ucraina rivendica operazioni contro infrastrutture energetiche russe.

Sul fronte diplomatico, la Turchia tenta una mediazione ospitando Zelensky a Istanbul, mentre emissari statunitensi sono attesi a Kiev per riaprire un canale negoziale.

Medio Oriente: escalation e retorica del “tutto o niente”

La situazione più esplosiva resta quella tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore Donald Trump ha dichiarato di vedere “buone probabilità di un accordo con l’Iran”, salvo poi minacciare di “far saltare tutto in aria e prendere il petrolio” se Teheran non aprirà lo Stretto.

Parallelamente, fonti internazionali riportano bombardamenti su impianti petrolchimici in Bahrein e operazioni militari per recuperare piloti statunitensi dispersi in territorio iraniano.

Il richiamo alla pace: un gesto contro l’indifferenza

In questo clima, risuona con forza il messaggio lanciato da Papa Leone XIV durante la messa di Pasqua: “Chi ha il potere di scatenare le guerre scelga la pace.” Un appello che non è solo spirituale, ma politico: un invito a riconoscere la responsabilità morale di chi governa e di chi osserva.

La pace, in questo contesto, non è un concetto astratto: è una scelta concreta che riguarda la gestione delle risorse, la protezione dei civili, la trasparenza delle informazioni e la capacità di frenare la spirale dell’odio.

Perché serve una nuova etica internazionale

Le crisi attuali mostrano un tratto comune: la guerra non è più confinata ai fronti, ma attraversa energia, informazione, diplomazia, tecnologia.

Per questo serve una nuova etica globale basata su:

Responsabilità narrativa : evitare la normalizzazione della violenza.

Trasparenza diplomatica : negoziati reali, non scenografie politiche.

Protezione dei civili come priorità assoluta.

Limitazione delle ritorsioni energetiche , che colpiscono intere popolazioni.

Educazione alla pace, non come utopia ma come competenza politica.

Conclusione: il mondo è a un bivio

Le notizie di oggi non raccontano solo conflitti: raccontano scelte. Scelte di leader che parlano di pace mentre preparano raid. Scelte di Paesi che cercano mediazioni fragili. Scelte di cittadini che rischiano di abituarsi all’escalation.

In un mondo così interconnesso, la pace non è più un affare locale: è un bene comune globale.