Sono numerose le istanze che la Cidec (Confederazione Italiana Esercenti Commercianti) ha illustrato ai deputati nazionali di FDI (Fratelli d'Italia) Francesco Lollobrigida e Carolina Varchi in occasione dell'incontro fra le due parti svoltosi nelle scorse ore.

Fra queste ci sono il ridimensionamento dei costi del lavoro, la risoluzione della vertenza in merito la chiusura dei negozi nei giorni festivi e la diffusione e valorizzazione degli esercizi di prossimità (i cosiddetti "negozi dietro casa").

I temi

Il presidente nazionale della Cidec, Paolo Esposito, e il presidente regionale della Sicilia Salvatore Bivona, durante l'incontro a Roma con i deputati, hanno avuto modo di confrontarsi su alcuni temi di particolare importanza riguardanti il bellissimo, ma anche molto complicato, mondo delle piccole e medie imprese, ma anche dei settori quali quelli del commercio e del turismo.

La Cidec incontra Fratelli d'Italia

Esposito e Bivona, hanno, inoltre, voluto sottolineare, l'intesa e la "comunione di intenti" che la Cidec e Fratelli d'Italia hanno riscontrato da quanto emerso dall'incontro in merito alle tematiche affrontate: si tratta di problemi particolarmente sentiti da entrambe le parti, fra i quali la volontà di tutelare il made in Italy e la territorialità dei prodotti.

Piccole imprese vs centri commerciali

Entrambe le realtà condividono anche l'obiettivo di salvaguardare il commercio di prossimità che cerca di non demordere nonostante il sempre più costante svilupparsi dei centri commerciali.

Al termine dell'incontro, la Cidec ha espresso soddisfazione per gli esiti emersi, sia a livello nazionale che a livello regionale per quanto riguarda la Sicilia, e per la propensione al dialogo registrata che pone dei potenziali prodromi per il futuro.

A Lollobrigida, capogruppo di FDI a Montecitorio, è stata rivolta la precisa richiesta di valutare attentamente pro e contro delle aperture domenicali e festive dei negozi e di porre quanto possibile rimedio alla lentezza burocratica, uno dei principali ostacoli che chi vuole fare impresa si trova sempre prepotentemente ad affrontare.

Il presidente Salvatore Bivona ha, invece, chiesto a Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Giustizia alla Camera, di farsi portavoce dei bisogni degli operatori economici siciliani, bisogni che la stessa parlamentare conosce piuttosto bene e sui quali porrà attenzione particolare.

L'incontro, per Bivona e la Cidec, è stato il secondo con esponenti di Fratelli d'Italia, dopo quello avvenuto nei giorni scorsi con l'onorevole Giorgia Meloni in occasione della visita a Palermo della segretaria nazionale del partito.