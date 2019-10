Anche la campionessa europea delle Fiamme Azzurre, la bagherese Anna Incerti, vincitrice della maratona nella capitale catalana nel 2010, sarà presente il 20 ottobre per la Mezza Maratona Internazionale Palermo. La gara avrà valore importante in vista del campionato italiano individuale assoluto di Maratonina. La punta di diamante del coach Tommaso Ticali, infatti, cercherà di conquistare la sesta maglia tricolore dopo quelle del 2007 e del 2008.

Ad annunciare la presenza in gara della campionessa siciliana durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina a Villa Niscemi, a Palermo, Nando Sorbello, presidente dell’Asd Agex ed organizzatore della gara in collaborazione con con l’Asd Media@ alla presenza del vicesindaco di Palermo, Fabio Giambrone e del primatista italiano di Mezza Maratona, attualmente in carica, Rachid Berradi.

“Il percorso della Maratona - ha dichiarato Fabio Giambrone - esalta le caratteristiche di una manifestazione che punta sia sull'aspetto agonistico ed esalta le bellezze artistiche e naturali di Palermo".

Da Bagheria con furore

Lo stesso Sorbello ha poi sottolineato che La presenza della Incerti, così come degli altri atleti azzurri, "sono garanzia di una gara di altissimo livello". Dopo la stagione "incerta" a causa di un infortunio per l'atleta palermitana, il 6 ottobre scorso è uscita vincitrice dalla Maratonina di Gorizia con il tempo 1h13’23” dando prova di grandi prestazioni e di essere a pieno titolo tra le favorite della manifestazione.

I protagonisti

Per la sezione maschile, riflettori puntati su Ahmed ElMazoury ed il vincitore dello scorso anno, Onesphore Nzikwinkunda. Nelle griglie di partenza anche keniano Paul Tiongik e Joel Maina Mwangi e e il campione italiano di Maratona 2018, Alessio Terrasi.

Oltre 800 saranno gli atleti che rappresenteranno ben 10 nazioni alla gara del capoluogo siciliano che metterà in palio 6 titoli individuali quali juniores, promesse ed assoluti, maschili e femminili, gara che rappresenterà anche la tappa finale del campionato italiano di corsa 2019 con l’assegnazione dei titoli a squadre sia maschili che femminili.

Dopo 15 anni, gli assoluti fanno nuovamente tappa a Palermo, città che vide, nel lontano 2004, la vittoria nel capoluogo isolano di Roberto Barbi e che avrà come quartier generale di questa edizione, l'antico stabilimento balneare di viale Regina Elena di Mondello.

La partenza avverrà alle 9:30 per le donne e alle 9:35 per gli uomini dallo stabilimento Mondello-Valdesi per giungere a piazza Castelnuovo e tornare a Mondello attraversando via della Libertà e il Parco della Favorita.

Per consultare l’intero tracciato e altre info, ci si può collegare al sito ufficiale di running Sicily.