Si è svolto nei giorni scorsi l'incontro tra Lucia Castellano dell'Uiepe di Palermo, Marina Altavilla e le sigle sindacali provinciali UilPa, Confintesa Fp, Fp Cgil, Fp Cisl, FLP e Confsal Unsa e le rispettive Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) volto ad affrontare e risolvere le criticità emerse nei mesi scorsi sulla gestione dell'Ufficio ed in particolare, della sezione del Servizio Sociale.

A fine ottobre 2019, infatti, l'Ufficio aveva proclamato lo stato di agitazione del personale indetto dai medesimi sindacati per lamentare l'esiguità delle risorse economiche e numeriche utili a garantire il regolare funzionamento degli Uffici nonché il sovraccarico di lavoro del personale.

In quell'occasione, furono gli esponenti sindacali Anna Maria Tirreno, Nino Leti, Alfonso Farruggia, Roberto Martinelli, Cristoforo Alvich e Rosario Zarcone ad intervenire attraverso una nota congiunta per spiegare che tale disagio "coinvolgesse in maniera trasversale tutte le aree professionali" e la cui causa scatenante fosse la riforma di esecuzione penale esterna".

I temi e gli obiettivi dell'incontro

Nel recente incontro, molti degli impegni presi nei mesi scorsi, sono stati affrontati durante i lavori, quali la riorganizzazione per una migliore distribuzione della mole lavoro, l'aumento del numero di dipendenti impiegati nella tenuta e nell'archiviazione dei fascicoli e, infine, la riduzione dei disagi inerenti alla gestione della posta e al suo smistamento.

L'incontro, svoltosi a seguito di una attenta analisi di tutte le criticità dell'Ufficio e dello stato di agitazione del personale, era da diverso tempo al centro dell'attenzione dei sindacati che hanno posto un accento particolare sulle problematiche organizzative della sezione del Servizio Sociale.

La Direzione dell'Ufficio, insieme ai capi delle diverse aree e ai responsabili dei settori territoriali, ha confermato il proprio impegno ad elaborare una proposta che dovrà tenere conto dell'ingresso dei nuovi funzionari provenienti sia dalle graduatorie di mobilità che dalle recenti assunzioni determinate dall'ultimo concorso.

Previsioni all'orizzonte

Tra le previsioni in vista, anche la potenziale stipula di convenzioni per il reperimento di risorse umane esperte in Servizio Sociale nonché di diverse altre figure professionali, che sarà la stessa Direzione generale a determinare entro il prossimo 15 dicembre e a condividere, in seguito, con le sigle sindacali.

Per quanto riguarda la tenuta dei fascicoli, la Direzione ha assicurato che provvederà alla prossima acquisizione di alcuni ex lavoratori pip che verranno impiegati presso il Bacino Emergenza Palermo, mentre per quanto riguarda la ricezione e lo smistamento della posta, saranno necessarie ulteriori valutazioni a corredo.

L'intervento del segretario generale Uilpa Palermo Alfonso Farruggia

Ad intervenire in merito agli impegni significativi presi dalla Direzione generale, il segretario generale Uilpa di Palermo, Alfonso Farruggia che, prendendo atto di questi, sottolinea ed esorta la Direzione a procedere alla risoluzione delle criticità emerse e più volte evidenziate dalle organizzazioni sindacali, in tempi brevi.

Infine, esortando la Direzione a passare dalle promesse ai fatti concreti, Farruggia ha sottolineato che qualora non ci dovessero essere risultati tangibili volti a restituire al personale condizioni lavorative dignitose, i sindacati procederanno con la messa in atto ulteriori iniziative di protesta in concertazione con le altre rappresentanze sindacali.