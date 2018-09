L'estate è ormai giunta quasi al capolinea e riprendono i dibattiti politici [VIDEO]nella stagione che condurrà alle elezioni Europee della primavera 2019. In particolare molti interrogativi su come presentarsi a tale momento elettorale se li sta ponendo il vasto mondo della sinistra.

Uno dei primi confronti pubblici in tal senso, di "dialogo" fra diversi soggetti in campo, è che quello che si terrà a Lido di Ostia (Roma) dalle ore 16,30 di sabato 8 settembre, quando si svolgerà l'incontro "L'Europa che vogliamo. Socialismo, lavoro, democrazia". Il dibattito sarà il momento clou di una "due giorni" di iniziative promosse da tre associazioni politiche, vale a dire Esse, SocialistieDemocratici (di Enrico Rossi) e Laboratorio politico per la sinistra (di Pietro Folena).

'Un nuovo soggetto progressista europeista: oltre il PD e oltre LeU': ne parlano a Ostia numerosi esponenti di sinistra

Simone Oggionni, dell'associazione Esse, ci spiega il significato di questa iniziativa Politica: "Dopo i vari appelli circolati nelle scorse settimane, anche dentro Liberi e Uguali ed MDP avanza con molta forza la richiesta di costruire per le elezioni Europee, ma anche per il futuro, un nuovo soggetto progressista che abbia un profilo europeista ma incompatibile con le politiche di austerità di questi anni. Quindi è giusto chiedere al PD e in particolare a Zingaretti, a Martina e a tutti coloro che in queste settimane hanno finalmente fatto delle autocritiche sugli errori compiuti, di procedere in questa direzione. E' uno stimolo di discussione pubblica di cui ci facciamo 'portavoce' assieme a Enrico Rossi e Pietro Folena".

Aggiungendo: "L'obiettivo è quello di fare una lista progressista oltre il PD e oltre LeU. Serve un europeismo riformatore. Né con Renzi, né con i sovranisti di vario tipo".

Al dibattito di sabato 8, che si svolgerà precisamente presso l'hotel Aran Blu di Lido di Ostia dalle 16,30 alle 19,30, prenderanno parte numerose personalità del mondo della sinistra e del centrosinistra. Oltre al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, Pietro Folena e Simone Oggionni, che sono di fatto gli organizzatori dell'evento, interverranno infatti alcuni esponenti del PD come l'ex ministra Livia Turco e il giovane Peppe Provenzano, della direzione nazionale dem. Ma anche membri Articolo Uno MDP come Arturo Scotto, l'eurodeputato Antonio Panzeri, Alfredo D'Attorre (il quale proprio la mattina dell'8 settembre battezza a Roma la nuova associazione Patria e Costituzione [VIDEO]) e l'ex deputato Stefano Quaranta. Al dibattito è annunciata la presenza anche di altre personalità come la nota giurista Anna Falcone, il vice-presidente della Regione Lazio Massimiliano Smeriglio, ma pure Bobo Craxi, Luigi Iorio ed Elisa Gambardella, tutti e tre di area socialista.

E' assai probabile che questo sia solo il primo di vari incontri che caratterizzeranno l'autunno su questo argomento nel mondo della sinistra italiana.