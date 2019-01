Annuncio

Annuncio

E' uno scontro decisamente al vetriolo, condito da toni piuttosto pesanti, quello andato in scena ieri sera a "Stasera Italia Weekend", programma di approfondimento delle reti Mediaset, a cura della redazione del TG 4. Il programma è condotto durante la settimana fino al venerdì da Barbara Palombelli, mentre nel weekend la conduzione passa a Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili. Ieri era una puntata particolare e, visto l'argomento, piuttosto scottante. In collegamento video c'erano infatti il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi, e la pornostar Valentina Nappi (in collegamento da Los Angeles).

I due erano ospiti della trasmissione proprio per discutere il caso [VIDEO] del post a mezzo social della Nappi, la quale in precedenza aveva dichiarato di essersi in qualche modo sentita "stuprata" culturalmente, da alcune decisioni in materia di immigrati e immigrazione che avrebbe pronunciato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Advertisement

In particolare, nel suo post di una settimana fa, l'attrice hot aveva dichiarato che "Salvini ha riabilitato la peggiore cultura identitaria nazionalista, quella rappresentata dalla triade Dio-Patria-Famiglia", e poi aveva rincarato la dose: "Non so voi, ma questa io la chiamo cultura di sapore fascista", così continuava il suo post. Il numero del Viminale ha poi risposto sarcasticamente alle parole dell'attrice: "Se ho stuprato Valentina Nappi? No, ero con Roberto Saviano".

Sgarbi alla Nappi: 'Se si intende solo di c***i parli di quello'

Ieri sera la situazione è letteralmente degenerata, cogliendo di sorpresa anche i conduttori del programma, quando la stessa Nappi, interrogata da Brindisi, ha provato a spiegare che cosa intendesse dire con il termine appunto "Stuprata da Salvini".

Advertisement

I migliori video del giorno

In quel momento però è caduta la linea, e Veronica Gentili ha chiesto quindi un parere al critico d'arte, nonché anche politico, sul pensiero della Nappi che, come sottolineato dalla stessa conduttrice "Non è proprio il cliché del nemico buonista di Salvini". Il dibattito si è quindi infuocato a suon di paroloni e c'è scappato anche il dito medio della pornostar, puntato proprio verso Sgarbi. Quindi, arrivando poi al cuore della discussione, il critico d'arte ha fatto notare alla stessa protagonista della dichiarazione come quel termine che ha usato sia improprio, in quanto circoscrive una tipologia di reato ben precisa. Sgarbi ha poi tuonato che l'attrice deve parlare solo di quello che conosce, ovvero del suo mestiere, e lo ha fatto con parole che sicuramente non sono passate inosservate: "Se si intende solo di ca**i deve parlare solo di quelli” - ha tuonato furioso Vittorio.

La discussione fa scalpore sul web

In breve tempo il video della puntata, e quindi della discussione, è diventato virale.

I conduttori, egregiamente, hanno cercato di portare il dibattito a toni più miti e pacati, consoni ad un palcoscenico televisivo. In studio è stato proiettato un video in cui si vede il ministro dell'Interno [VIDEO] ad Afragola, nel napoletano, dove alcuni sostenitori, come è noto, gli hanno fatto il baciamano. La pornostar ha fatto quindi presente al critico che nel suo post ha comunque messo le virgolette, rispondendo con una parola pronunciata spesso da Sgarbi: "Capra". Sicuramente il dibattito sulla questione è destinato a continuare.