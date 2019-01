Annuncio

"Sono stata stuprata da Matteo Salvini". Un post di Valentina Nappi riguardo a quello che sarebbe il modo di pensare e di agire del ministro dell'Interno ha fatto molto discutere. Non a caso l'attrice a luci rosse è stata invitata a partecipare alla trasmissione televisiva di Rete 4 Stasera Italia in cui ha ingaggiato un duello dialettico 'rusticano' con Vittorio Sgarbi. Un confronto molto acceso in cui non sono mancate parentesi di turpiloquio, dita medie mostrate e parole di disprezzo l'un l'altra.

Lo scontro si accende subito

Si torna dunque a parlare di quello che sarebbe lo "stupro", in senso metaforico ovviamente, subito dall'Italia e denunciato da Valentina Nappi a causa delle politiche adottate da Matteo Salvini.

Concetti che si mischiano anche a quelli che sono i pensieri religiosi dell'attrice che si è sempre dichiarata atea. "E' difficile anche dare peso a pensieri così inconsistenti [VIDEO]" tuona Sgarbi, prima di un intervento dell'attrice che preannuncia la sua voglia di arrivare allo scontro: "Posso insultare Sgarbi?" chiede. A quel punto i toni si fanno subito accesi. "Io credo che la cosa migliore che possa fare la signorina Nappi, come tutti quelli che hanno idee autonome, è farsi i c***i suoi. Non tiri fuori Salvini, sembra un po' troppo un modo per farsi pubblicità. Troppo facile".

Compare il dito medio della Nappi

Valentina Nappi mostra il dito medio e si prende il rimprovero del conduttore. Poi attacca "Sgarbi ha chiamato Zaha Hadid pu****na iraniana e non conosce un c***o di matematica".

Le parole infastidiscono il critico d'arte che, a quel punto, alza i toni e non lesina termini poco carini nei confronti della sua interlocutrice: "Chi è questa cretina? Chi è questa cretina totale? Sta dicendo delle stupidaggini, è una povera idiota. Dice delle fesserie". "E' questo il livello!" replica Valentina Nappi, prima di un nuovo intervento di Sgarbi: "Il livello è tuo, piccola prostituta". A quel punto il dibattito torna sereno [VIDEO] e l'attrice prova a spiegare quelle che sono le sue ragioni: "Tornando a Salvini il problema è che l'essere umano è lo stesso, biologicamente, di quello che si divertiva a vedere i morti al Colosseo. Vogliamo fare un modello di immigrazione stile statunitense? Va benissimo, però non c'è bisogno di parlare alla pancia delle persone e alimentare odio, per questo parlo di stupro culturale".

Ecco il video tratto dalla pagina ufficiale Facebook di Vittorio Sgarbi: