Dopo la votazione interna al blog Rousseau, nella quale la maggioranza della base del M5S ha scelto di non concedere l'autorizzazione a procedere verso Matteo Salvini sul caso della nave "Diciotti", decisione poi confermata dai senatori del movimento pentastellato in seno alla Giunta per le autorizzazioni del Senato, non si placano le polemiche politiche.

E in queste polemiche è stato coinvolto anche l'ideatore e fondatore del Movimento 5 Stelle, ovvero il noto attore Beppe Grillo. Il quale questa sera (e domani) è di scena al Teatro Brancaccio di Roma con il suo spettacolo "Insomnia". Questa si è trasformata in un'occasione di contestazione esplicita da parte di alcuni attivisti del M5S, che si sono presentati davanti al teatro romano con dei cartelli di protesta contro il comico genovese, prima dell'inizio dello spettacolo.

Grillo contestato dopo le ultime scelte del M5S

A guidare la protesta, a cui hanno partecipato una quindicina di persone che hanno affermato di far parte del movimento fin dalla sua fondazione, c'era Francesca Benevento, consigliera del Municipio XII di Roma eletta nel M5S, la quale ha detto: "Hanno tradito i nostri valori per le poltrone, sono diventati dei portavoce di Salvini".

Alcune delle frasi presenti sui cartelli erano "Grillo dimettiti", "Grillo traditore, volevi silenziarci" o "Ci hai venduti a Casaleggio". Vi è anche chi, con un cartello più grande ha elencato diversi dei punti sui quali il movimento non avrebbe mantenuto le proprie storiche promesse, dal Muos alla Tap, dalla libertà vaccinale alle trivelle, dall'articolo 18 al limite dei due mandati.

Un attivista presente alla protesta ha affermato: "Ho difficoltà a parlare male di Grillo, secondo me è stato raggirato. Di Maio non rappresenta niente, non è capace di un confronto neanche con l'ultimo degli attivisti del PD. Lui fa dichiarazioni e si rinchiude nel suo cerchio magico. La piattaforma Rousseau non è controllabile dall'interno e dall'esterno e non si può sapere se è manomessa o meno. Noi abbiamo creduto in un sogno, loro credono nelle poltrone. Fico? Ha perso tante occasioni, lo abbiamo sollecitato, ma è troppo pavido"

Beppe Grillo nella giornata di oggi era arrivato a Roma, e precisamente all'Hotel Forum, vicinissimo ai Fori Imperiali, dove alloggia abitualmente quando si trova nella Capitale.

Lo storico fondatore del M5S si è presentato in albergo indossando una maschera ritraente sé stesso, evitando però di soffermarsi a parlare con alcuni giornalisti presenti.