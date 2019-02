Annuncio

Il 2018, senza ombra di dubbio, è stato l'anno che, in un certo senso, ha aperto una pagina di riflessione per il Partito Democratico e la sinistra italiana. L'esplosione dei populismi e l'indietreggiare quasi inesorabile dei movimenti ispirati a ideali storicamente di sinistra ha inevitabilmente aperto dei dibattiti e in molti si sono soffermati sul fatto che tale parte politica abbia perso buona parte dei principi che, un tempo, erano le basi del suo successo. Ne ha fatto oggetto del proprio monologo Maurizio Crozza, nel corso della trasmissione di Nove 'Fratelli di Crozza'.

Crozza ne ha per tutti

Crozza, con la consueta ironia, ha provato a dissacrare quanti, in questi anni, avrebbero contribuito al larghissimo calo di consensi avuto dalla sinistra.

Parlando di Renzi lo ha definito come un supereroe che ha perso i superpoteri e, con evidente sarcasmo, commentando gli arresti domiciliari inflitti ai genitori, ha evidenziato come con tutti i problemi che hanno difficilmente si metterebbero a fare un altro figlio e a macchiarsi di reiterazione del reato.

Il fatto diventa la base per lanciare frecciate tutt'altro che velate al Partito Democratico, evidenziando come la questione che, negli ultimi giorni, ha travolto la famiglia Renzi sia diventata, quantomeno, la scusa per aver trovato finalmente qualcosa di cui discutere. "E' stato come lanciare una carota in una coniglieria" ha evidenziato Crozza, mettendo in risalto come prima si parlasse di Martina e Giacchetti senza sapere nemmeno se quest'ultimo fosse quello con la barba o con gli occhiali.

Crozza ne ha anche per Calenda

"La sinistra - tuona Crozza - non parla più di sinistra danni. Diseguaglianza, diritti , lavoro: tabù". Il comico poi, incalza: "A nessuno è mai venuto in mente di fissare un salario minimo". A quel punto Crozza sottolinea come in Germania ed in Francia esiste un salario minimo di 1500 euro anche per chi svuota i cestini o non è impegnato a studiare il "bosono di Higgs". Poi l'attacco si estende a tutte le forze politiche: "Chiunque governi, destra o sinistra, cazzarola, i salari non aumentano mai. Dimininuiscono pure o poi ti domandi perché gli italiani non si fidano del Pd".

Carletto Calenda "Si esprime con l'autorevolezza di Berlinguer e i test di Uno Mattina.

Così di sinistra che ha lavorato in Confindustria" prosegue Crozza, evidenziando come sia una persona che ha il "physyque du Rolex" e che, come compagno, sarebbe più credibile Emanuele Filiberto.