Annuncio

Annuncio

Il Parlamento italiano non è nuovo a scene che non si richiederebbero a chi è chiamato a rappresentare il popolo. Stavolta, ad essere protagonista di una reazione sopra le righe è il Partito Democratico, infastidito da quello che è stato l'intervento di un deputato del Movimento Cinque Stelle. Giuseppe D'Ambrosio, infatti, ha proferito parole particolarmente dure nei confronti di alcuni suoi colleghi parlamentari, ma a far andare su tutte le furie i rappresentati del Pd sarebbe stato il gesto finale in cui ha mimato il gesto delle manette. Un atteggiamento che, per molti, sarebbe dovuto essere inaccettabile da parte del presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, accusato evidentemente di essere stato troppo permissivo.

Annuncio

Fico si appella ai precedenti

Chiamato in causa sulla questione, il presidente della Camera Roberto Fico sceglie di citare un precedente per spiegare quello che è stato il suo comportamento rispetto a quanto accaduto con l'intervento del deputato D'Ambrosio. Fico, infatti, prova a sottolineare, rivolgendosi ai deputati del Partito Democratico, come già in passato sia accaduto che gli sia arrivata la richiesta da parte di qualcuno di cacciare dall'Aula quanti si siano comportati in un modo che viola le regole basilari dei parlamentari. Non a caso, parlano all'esponente 'dem' Emanuele Fiano, ricorda come non molto tempo fa lui stesso abbia tenuto comportamenti al di sopra delle righe, ma questo non lo abbia comunque spinto ad allontanarlo dall'aula, ma ad aver passato la questione all'analisi del Collegio dei Questori che, anche nel caso di Giuseppe D'Ambrosio, troveranno eventualmente la strada giusta per sanzionare (qualora fosse giusto) il comportamento del deputato che fa capo al Movimento Cinque Stelle.

Il Pd si infuria ugualmente

Per quanto Roberto Fico occupi una posizione che gli imponga di essere "super partes", resta pur sempre un politico che appartiene all'ala grillina.

Annuncio

I migliori video del giorno

Questo evidentemente scatena nel Partito Democratico l'idea di una maggiore tutela verso qualcuno che appartiene allo stesso partito, generando una reazione piuttosto dura e plateale. Dalle immagini si nota come verso la presidenza arrivino dei fogli, frutto di fascicoli lanciati verso lo scranno di Fico, nel frattempo tutti gli esponenti dell Pd abbandonano l'aula in segno di protesta mentre si discuteva della proposta di legge costituzionale in materia di iniziativa legislativa popolare.

Ecco il video diffuso dal canale Youtube dell'Huffington Post: