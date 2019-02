Annuncio

Annuncio

Sarà espulso dal partito. Nel corso delle ultime ore è trapelata in rete la news che vede la Lega avanzare tale provvedimento ai danni di un consigliere comunale di Amelia (Terni), Massimiliano Galli, per via di un commento pesantemente volgare e sessista rilasciato online sotto un articolo pubblicato da Il Giornale su Facebook, all'indirizzo della nota cantante Emma Marrone.

Emma Marrone e il commento che segna l'espulsione di un consigliere dalla Lega

"Faresti bene ad aprire le tue c... facendoti pagare per esempio", è la vergognosa e offensiva frase che è stata postata su Facebook da parte di un consigliere comunale iscritto alla Lega in Umbria, a margine di un articolo pubblicato dal noto quotidiano di Milano.

Annuncio

Le parole sessiste rilasciate da Massimiliano Galli, reo di aver mosso una pesante offesa alla cantante Emma Marrone sul web, sono finite nel giro di pochi minuti ovunque online, tant'è vero che l'hashtag Emma Marrone è diventato trending-topic su Twitter. La cantante salentina per il momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito a quanto è accaduto ai suoi danni.

La Lega ha fatto sapere che si dissocia totalmente dalla condotta offensiva e diffamatoria assunta dal consigliere comunale di Amelia, nei confronti del quale il partito politico di Matteo Salvini ha anticipato che sarebbero stati presi dei provvedimenti in modo tempestivo. "La Lega Umbria si dissocia dal commento sessista espresso dal consigliere comunale di Amelia", ha sottolineato il segretario regionale del Carroccio, il deputato Virginio Caparvi.

Annuncio

I migliori video del giorno

Questi ha espresso che le parole rilasciate online dal consigliere in questione e ai danni di Emma Marrone sono inaccettabili per il partito politico e, pertanto, è "irrevocabile" la decisione di avviare sin da subito le procedure per l'espulsione del consigliere dal partito.

'Aprite i porti'

La cantante di 'Sarò Libera', qualche giorno fa, era riuscita a infiammare il palco di Eboli esibendosi in un concerto del nuovo atto del suo 'Essere qui' tour, ovvero l'Essere qui tour exit edition 2019', dove l'artista aveva eseguito un emozionante performance sulle note di "Le cose che penso", cantando i lyrics "Le cose che penso me le leggi negli occhi, perché io non so mentire". In occasione del suo live ad Eboli, la cantante ha lanciato una provocazione al governo gialloverde, al grido di "Aprite i porti", un messaggio che ha diviso il popolo della rete a metà.