Si continua a parlare del divorzio tra la ex ministro Kyenge e il coniuge Domenico Grispino. Inizialmente si è subito pensato a una motivazione Politica, ma poco dopo è arrivata la smentita della coppia che ha dichiarato che la decisione è stata presa l'anno scorso. "Lei mi ha lasciato, io la facevo andare avanti" ha detto il marito ai microfoni della Zanzara, e poi ha aggiunto di essere disoccupato a causa del partito della moglie.

Kyenge, il coniuge accusa il Pd per la mancanza di lavoro

Si torna a parlare dunque della Kyenge e del marito che si è schierato con Salvini, candidandosi addirittura con la Lega alle prossime elezioni comunali di Castelfranco Emilia. Il marito, ai microfoni della Zanzara, si lamenta dell'assenza della moglie: "Io cinque anni qui e non la vedevo quasi mai, stavo con il cane e ora pure senza.

Ne prenderò un altro". Riguardo al tema razzismo, per il quale la Kyenge ha avuto da discutere parecchio con la Lega, il marito lo definisce così: "Queste sono cagate, i razzisti sono dappertutto, anche a sinistra". In particolare ha voluto sottolineare che anche molti neri sono in realtà razzisti con i bianchi: "Vai in Congo e ti chiamano Muzungu". Il marito dell'ex ministra non ci ripensa affatto sulla scelta fatta con la Lega, e spiega che tutta vicenda ha fatto solo molta pubblicità alla moglie. "Non ha avuto il coraggio di dirmi nulla in faccia, è stata lei a parlarne pubblicamente...io mai l'ho fatto".

Riguardo all'imbarazzo che questa vicenda ha suscitato il marito ribatte così: "Io ci ho rimesso, da cinque anni non lavoro a causa del Pd...

avevo votato uno della Lega". Poi Grispino spiega che la separazione con la Kyenge è stata "senza spargimento di sangue", ovvero non ha chiesto nulla: l'uomo, infatti, poteva chiedere gli alimenti alla moglie poiché disoccupato, invece non ha voluto nulla.

Le parole della Kyenge

"A tutti è garantita la libertà di candidarsi con chi si ritiene più giusto", queste sono state le prime dichiarazioni pubbliche della Kyenge appena si è saputo che il marito si sarebbe candidato con la Lega. Poi ha aggiunto: "Sento il dovere di rispondere ai tanti amici, amiche, ai miei sostenitori e ai giornalisti...ho sentito anche io la sua intervista a Radio24, ribadisco e tutelo la sua scelta di candidarsi con chi vuole".

Non c'è nessuna novità - ha rivelato la eurodeputata - tranne che si sta avvicinando la data dell'udienza per la fine del suo matrimonio.