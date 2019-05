Matteo Salvini viene accusato su vari fronti. Uno tra questi è l'eccessiva presenza nei talk show televisivi. In molti lo additano come una sorta di "prezzemolino televisivo" che sta molto in diretta e molto poco al Viminale. Un'accusa che il diretto interessato ha sempre rispedito al mittente sottolineando come non è necessario essere fisicamente presenti dietro la scrivania per esercitare le proprie funzioni.

Tuttavia, la sua presenza non è garantita proprio in tutte le trasmissioni televisive. Più volte ha sottolineato il suo poco gradimento ad accettare un invito di Fabio Fazio e infatti da tempo non partecipa più ad una sua trasmissione. C'è però un'altra trasmissione che, da due anni, non vede la partecipazione del Ministro: Piazza Pulita di La 7. A rivelarlo è stato Corrado Formigli che, punzecchiato da Vittorio Sgarbi, non ha lesinato un attacco al leader della Lega.

Duro attacco di Corrado Formigli a Salvini

Sgarbi, a Piazza Pulita su La 7, pare difendere Salvini

Vittorio Sgarbi, nel corso della trasmissione Piazza Pulita, invita gli ospiti ad evitare che si vada a creare un'intera puntata contro Matteo Salvini. La notazione non sembra incontrare il gradimento del conduttore Corrado Formigli che si lascia andare ad un "Ma smettila", che appare piuttosto eloquente, e anticipa un vero e proprio sfogo dal conduttore. Rivolgendo il proprio pensiero al Ministro dell'Interno il conduttore tuona: "Non mette piede qui da due anni.

Mi vieni a rompere le ba...?". Il padrone di casa di Piazza Pulita, a quel punto, sottolinea come da tanto tempo il Ministro non metta piede nei suoi studi, mettendo in evidenza come forse si tratti dell'unico programma televisivo a cui Salvini non gradisce partecipare. A quel punto gli rivolge un appello: "Caro Ministro Salvini, venga qua, così le rivolgiamo tutte le domande".

Sgarbi fa ironia sullo stipendio di Fabio Fazio

Nell'altra inquadratura si nota Vittorio Sgarbi che con un sorriso anticipa una battuta: "Non va neanche da Fazio.

E' perché è pagato troppo". Evidente il riferimento al fatto che il Ministro non accetta gli inviti di Fazio in segno di protesta contro lo stipendio troppo alto percepito dal conduttore Rai. Più volte Salvini ha evidenziato come Fazio percepisca in un mese quanto lui, da leader del Viminale, percepisce in un anno. A quel punto Formigli replica a Sgarbi con un attacco a Salvini: "Fazio è un problema patologico per Salvini. Se ne faccia una ragione che guadagna più di lui, secondo me se li merita anche più soldi di lui".

Adesso resta da capire se il vicepremier dedicherà una risposta al conduttore di Piazza Pulita che non ha avuto parole tenere nei suoi confronti.