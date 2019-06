Si torna alle urne nel comune di Scafati per eleggere il nuovo sindaco: la più grande cittadina della provincia di Salerno è reduce da un lungo periodo di commissariamento, in seguito allo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni camorristiche.

Il primo turno di elezioni amministrative ha decretato il ballottaggio per due candidati sindaci: da un lato Cristoforo Salvati, sostenuto dalla Lega Salvini Campania e da Fratelli d'Italia, nonché dalle liste civiche Identità Scafatese, Insieme Possiamo e Salvati Sindaco, mentre dall'altro Michele Russo con ben quattro liste civiche di chiara ispirazione del centrosinistra, con Democratici e Progressisti-Insieme per Scafati, Sostiene Scafati-Michele Russo Sindaco, Scafati Moderata e Polo Civico.

Pubblicità

Pubblicità

Ballottaggio Scafati, le percentuali di voto per Salvati e Russo

Al termine del primo turno, il candidato sindaco Cristoforo Salvati ha collezionato 7.925 preferenze, totalizzando il 28,45%, staccando leggermente l'altro aspirante primo cittadino Michele Russo, che invece si è fermato a 5.867 voti con una percentuale del 21,06%.

Non sono riusciti a contendersi la poltrona di sindaco gli altri candidati: Antonio Fogliame, supportato dalle liste Forza Italia, Alleanza Popolare, Avanti per Scafati, Noi per Scafati e Azzurri, che ha totalizzato 5.448 voti, attestanti il 19,56%; Marco Cucurachi, sostenuto da tre liste civiche con Marco Cucurachi Sindaco, Rinnovamento Democratico e Adesso Scelgo Scafati, che ha collezionato 2.197 voti per un totale del 7,89%; Giuseppe Sarconio, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, con 2.165 preferenze pari al 7,77%; Francesco Carotenuto con Scafati Arancione, che ha totalizzato 2.078 voti pari al 7,46%; chiudono Michele Giuseppe Raviotta con la lista Comitato per la Tutela del Cittadino con 1.199 voti (4,30%), Espedito De Marino con Noi Scafati con 561 preferenze (2,01%) e Diego Del Regno con Rinascita Civica con 416 voti (4,19%).

Scafati, prorogato di altri sei mesi il commissariamento del ... - macchiedinkiostro.com