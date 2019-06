'Chi ben comincia è a metà dell'opera', così recitava un antico adagio. Deve averlo inteso alla lettera il neo sindaco di Sorso, Fabrizio Demelas, che chiama a raccolta consiglieri e cittadini per ripulire la città insieme agli operatori ecologici. L'appuntamento è per sabato, dalle ore 8:00, nella piazza del Comune.

L'iniziativa lanciata su Facebook

L'iniziativa è stata lanciata su Facebook dalla 'Lista Civica Scelgo Sorso', la formazione Politica che ha sostenuto Demelas alle elezioni amministrative dello scorso 16 giugno.

'Sindaco e consiglieri comunali operativi!', esordisce il messaggio lanciato dal social network ai sorsensi. E prosegue: 'La condizione del decoro e della pulizia delle nostre strade è un'urgenza. La stagione estiva è iniziata e Sorso deve presentarsi con l'abito bello'. Poi l'invito: 'Per far questo il Sindaco e i consiglieri, armati di zappe, scope e guanti, daranno una mano concreta agli operatori pulendo insieme a loro le strade dalle erbacce.

Vi invitiamo ad accompagnarci in questa prima iniziativa partecipando con noi e donando il vostro tempo per dare a Sorso il decoro che merita. Sarà bello farlo insieme!'. L'appuntamento è per sabato 22 giugno, a partire dalle ore 8:00 in Piazza Garibaldi, più nota come Piazza del Comune.

Lunedì scorso l'insediamento del sindaco Demelas

Domenica 16 giugno a Sorso, paese nella provincia di Sassari, si sono svolte le elezioni amministrative. La sfida era tra Fabrizio Demelas (Lista Civica Scelgo Sorso), Gianni Tilocca (Svolta Civica con Gianni Tilocca Sindaco), Antonio Spano (Insieme per Sorso) e Simone Razzu (La Svolta).

Demelas ha ottenuto il 41,01% dei consensi rispetto agli sfidanti.

Nella mattinata di lunedì, invece, l'insediamento al Comune in Piazza Garibaldi 1. Quella che si apre è la consiliatura con la maggior presenza femminile, ben 6 donne, elette tra maggioranza e opposizione. Gli eletti sono: Fabrizio Demelas (sindaco), Antonello Peru (consigliere regionale ed ex vice presidente del consiglio regionale in quota Forza Italia), Rita Pisano, Serena Camboni, Federico Basciu, Andrea Mangatia, Agostino Delogu (ex assessore alle Manutenzioni nella Giunta Morghen), Serena Sini, Marcella Spanu, Francesco Sechi, Fabio Idini (ex assessore allo Sport nella Giunta Morghen), Francesca Capai, Antonio Spano (ex sindaco di Sorso in quota Partito Democratico), Maria Giovanna Delrio, Gianni Tilocca (ex assessore all'Ambiente e Demanio nella Giunta Morghen), Mauro Vacca (ex assessore alle Attività Produttive, Commercio, Sport, Personale e Polizia Municipale nella Giunta Morghen) e Simone Razzu.