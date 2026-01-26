L'ultimo monitoraggio sulle intenzioni di voto, curato da Swg per il Tg La7 e pubblicato il 26 gennaio 2026, delinea un quadro politico complessivamente stabile. Il partito della premier sale ancora e cosi anche il PD. Lieve flessione invece per il M5s e Forza Italia.

I numeri del sondaggio Swg

La rilevazione di Swg del 26 gennaio 2026, annunciato come di consueto durante il TgLa7 delle 20, si focalizza sulle intenzioni di voto degli italiani. E quest'oggi non ci regala grandi sorprese.

Il duello a distanza tra la Presidenza del Consiglio e la segreteria del Nazareno vede entrambi i contendenti guadagnare terreno, consolidando il loro ruolo di perni dei rispettivi schieramenti.

Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni non accenna a frenare, portandosi al 31,2% (+0,1%). La tenuta del consenso resta granitica, confermando la leadership solida del partito di maggioranza relativa.

Il Partito Democratico risponde bene.Il parrito di Elly Schlein mette a segno una crescita dello 0,2%, salendo al 22,6% e staccando ulteriormente gli alleati-rivali del fronte progressista.

Calano Forza Italia e M5s

Se i due partiti principali sorridono, lo stesso non si può dire per Giuseppe Conte e per l'area moderata del centrodestra.

Il Movimento 5 Stelle: continua il momento difficile. Il partito guidato da Giuseppe Conte perde lo 0,3% scivolando cosi al 12,,1%. Un calo che sembra confermare un travaso di consensi verso l'area dem o un momento di stasi nell'attivismo della base.

Al'interno della coalizione di governo poi, si registra una leggera flessione per gli azzurri di Forza Italia che scendono all'8,2% (-0,2%), mentre il Carroccio di Matteo Salvini rimane inchiodato all'8% netto, mantenendo una posizione di attesa.

Interessante lo scatto di Alleanza Verdi e Sinistra, che sale al 6,6% (+0,2%), dimostrando una vitalità costante nell'intercettare i temi ambientali e sociali. Nel variegato mondo centrista e delle piccole formazioni, i numeri restano invece piuttosto stabili.

Tra glj altri partiti poi Azione di Carlo Calende sale di due decimali e va al 3%. Infine troviamo Italia Viva e PiùEuropa stabili rispetto al sondaggio di una settimana fa. Sono rispettivamente al 2% e all'1,3%.