Nicola Fratoianni continua a non essere particolarmente tenero nei confronti di Matteo Salvini. Gli scontri dialettici fra i due sono diventati particolarmente frequenti nell'ultimo periodo, considerato che il parlamentare di Sinistra Italiana-LEU è stato tra le figure politiche più attive nel manifestare vicinanza alle Ong, in occasione dell'offensiva messa in atto dal governo con la strategia dei porti chiusi per i migranti e dell'assoluto diniego al loro ingresso in Italia.

Fratoianni, nelle scorse ore ospite della trasmissione Rai Agorà, ha avuto modo di analizzare quella che è attualmente la situazione Politica italiana, mettendo in evidenza come il Ministro dell'Interno continui ad "incassare" da un governo che sta avallando buona parte delle sue proposte. Solo qualche settimana fa i due si erano beccati in Parlamento sul caso Sea Watch, il Ministro aveva inviato i proverbiali "bacioni" al suo interlocutore, generando una reazione furente dagli scranni dell'opposizione.

La discussione sul governo va avanti

Molti opinionisti politici, negli ultimi tempi, si interrogano su quando l'attuale esperienza di governo potrebbe concludersi per via di rapporti sempre più tesi tra Lega e Movimento Cinque Stelle.

Secondo Fratoianni però, mentre gli scambi di vedute si susseguono, in seno all'esecutivo proseguono una serie di vittorie politiche del Ministro dell'Interno. E lo dice in maniera chiara: "Mentre questa discussione va avanti, Salvini continua ad incassare cose di sostanza". E' notizia delle ultime ore, ad esempio, che alla fine la Lega abbia avuto la meglio sulla questione Tav, opera fortemente voluta dal Carroccio e che, almeno in principio, sembrava avere una forte opposizione del Movimento Cinque Stelle. "In questi mesi - prosegue Fratoianni - le ha incassate tutte: dallo sbloccacantieri al decreto sicurezza bis, che ottiene perfino la Fiducia alla Camera".

Fratoianni critica il decreto sicurezza di Salvini

Nicola Fratoianni che ha spesso attaccato Salvini sulla questione Ong, è tornato a farlo anche nel corso del suo intervento nella trasmissione Agorà. Il riferimento va al cosiddetto Decreto Sicurezza bis che inasprisce ulteriormente le sanzioni per le navi delle associazioni non governative che pattugliano il Mediterraneo per salvare migranti. "Un decreto schifoso, che trasforma la solidarietà nel peggiore dei reati".

E poi passa a spiegare il dettaglio di ciò che lo turba :"Propone di multare un milione di euro e di confiscare la nave a chi va a salvare qualcuno che sta affogando. E' uno schifo vero, che riduce la libertà di tutti e di tutte. Una roba impressionante", incalza il deputato di Sinistra Italiana Fratoianni.

