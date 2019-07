Negli ultimi giorni si è parlato molto del ruolo delle organizzazioni umanitarie non governative, a partire dalla tedesca Sea Watch International. Andando maggiormente nello specifico, ha causato alcune polemiche l'arresto e il rilascio della capitana Carola Rackete e il recente sbarco a Lampedusa dell'imbarcazione 'Alex' della Ong originaria dell'Italia 'Mediterranea'. Tali polemiche sono state soprattutto innescate da parte del segretario della Lega Nord e attuale ministro dell'Interno Matteo Salvini, il quale si è sempre contraddistinto per la sua opposizione nei confronti delle stesse organizzazioni umanitarie.

L'emendamento della Lega Nord e le multe nei confronti delle Ong

Nelle ultime ore la diatriba tra Salvini e le Ong si è fatta più incisiva. Difatti, come riportato da un articolo pubblicato sul sito dell'ANSA, la Lega Nord ha depositato un ulteriore emendamento al decreto sicurezza-bis. Tale nuovo emendamento, riporta sempre l'articolo dell'ANSA, prevede un inasprimento delle multe previste nei confronti di quelle organizzazioni umanitarie non governative che non rispettano i divieti imposti nello stesso decreto.

Entrando nei dettagli, si passerà dall'attuale cifra oscillante tra 10 e 50mila euro a una decisamente più salata, ovvero sia dai 150mila fino al milione di euro.

La replica dell'armatore della Mediterranea: 'Le vite umane valgono di più di un milione'

La reazione delle organizzazioni umanitarie non governative non si è fatta minimamente attendere. Per essere più specifici, l'armatore della nave 'Alex' Alessandro Metz ha sostenuto che le nuove sanzioni non fermeranno l'attività delle Ong.

Inoltre, lo stesso Metz ha affermato che le vite degli esseri umani valgono ben di più di un milione di euro di multa. Oltre a ciò, l'armatore dell'imbarcazione della Mediterranea ha detto che con tale emendamento si è praticamente sostenuto che i naufraghi non dovrebbero essere aiutati e, di conseguenza, dovrebbero essere lasciati a morire.

Oltre a ciò, ironizzando su un noto scandalo economico che interessa la Lega Nord, Metz ha detto che avrebbero potuto fare almeno 49 salvataggi di migranti.

Sulla controversa questione, bisogna dire che il nuovo emendamento proposto dalla Lega rappresenta solo l'ultimo atto della 'lotta Politica' che sta interessando Matteo Salvini e il mondo delle stesse organizzazioni umanitarie. Inoltre, bisogna dire che nelle ultime settimane tale 'conflitto' si è decisamente inasprito proprio a causa delle vicende che hanno interessato diverse Ong internazionali, dalla Sea Watch alla Mediterranea passando per la Sea Eye.