Con ironia e determinazione, Giorgia Meloni ha rilasciato alcune dichiarazioni significative sul proprio account Facebook: la leader di Fratelli d'Italia ha attaccato duramente il Movimento Cinque Stelle e il Partito Democratico che, a suo avviso, stanno cercando a tutti i costi di trovare l'intesa per formare un nuovo governo, evitando così di andare al voto perché ben consapevoli che verrebbero sconfitti alle elezioni.

In vista delle nuove consultazioni del Capo dello Stato si è detta pronta a scendere in piazza per chiedere di tornare prontamente alle urne.

Giorgia Meloni contro un eventuale governo giallo-rosso

Soffermandosi sull'ipotesi di un governo giallo-rosso, Giorgia Meloni non ha risparmiato critiche al M5S che, a suo avviso, è diventato come il tonno. L'ex ministro per la Gioventù nel video pubblicato su Facebook ha mostrato proprio un involucro contenente il prodotto ittico, sostenendo che i pentastellati ormai si sono chiusi "dentro la scatoletta e non ne vogliono più uscire".

Subito dopo ha attaccato i grillini che in questi giorni stanno portando avanti le trattative con il Partito Democratico che non ha mai appoggiato la proposta del taglio dei parlamentari, e ciò sta a significare che: "Il M5S si è dimostrato la peggior partitocrazia".

L'unica strada percorribile, secondo la Meloni, è quella delle elezioni anticipate, convinta che queste sancirebbero il trionfo del centrodestra: "Sanno che vinceremmo noi le elezioni".

Il Partito Democratico, invece, è stato accusato con durezza di aver approfittato della situazione: "Il Pd sta rubando il governo. Stanno facendo un governo contro la volontà degli italiani". E per rendere ulteriormente l'idea delle sue affermazioni, l'esponente Politica capitolina ha fatto la seguente similitudine: "È l'equivalente del ladro incappucciato che ti entra in casa e ti ruba l'argenteria".

Una democrazia che non funziona

Giorgia Meloni si è detta basita di fronte a quanto sta accadendo, aggiungendo che evidentemente c'è qualcosa che non funziona nella democrazia italiana. A questo punto ha lanciato un appello al Presidente della Repubblica affinché verifichi se esiste una maggioranza in Parlamento. D'altronde non è possibile ignorare la volontà popolare, mettendo in piedi un governo che non è espressione delle ultime consultazioni elettorali.

Per la leader di FdI, se non si va al voto si rischierà di avere un "governo fantoccio" gradito a Francia e Germania che renderà il Paese un "campo profughi d'Europa", che andrà incontro ad un significativo aumento delle tasse, mentre i suoi componenti non faranno altro che litigare su tutto.

E per finire è arrivata anche una stoccata in previsione delle elezioni del Capo dello Stato che si terranno nel 2022.

Secondo la Meloni, infatti, si starebbe preparando la strada a Romano Prodi "che ha svenduto l'Italia, ci ha fatto entrare nell'euro alle condizioni cui siamo entrati".

In conclusione ha anticipato di essere pronta a scendere in piazza per scongiurare la costituzione di una maggioranza che per l'ennesima volta non farebbe affatto gli interessi degli italiani. Dunque Fratelli d'Italia continuerà a chiedere a Sergio Mattarella di andare al voto al più presto perché l'Italia non potrebbe reggere un altro esecutivo di sinistra.