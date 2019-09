Il nuovo progetto politico di Matteo Renzi non sembra convincere pienamente l'elettorato di centrosinistra: è questo ciò che emerge dall'ultimo sondaggio Ipsos, in cui si coglie l'opinione degli italiani su Italia Viva, nuovo progetto dell'ex segretario del Partito Democratico. L'opinione più diffusa è quella che vede il nuovo progetto come un partito piccolo, che non sarà capace di raccogliere molti consensi.

I dati del sondaggio

L'uscita di Matteo Renzi dal Pd viene giudicata in modo positivo soltanto dal 28% degli italiani, mentre il 52% dà un giudizio negativo. L’opinione pubblica non sembra del tutto soddisfatta del successo che avrà l'operazione Politica di Renzi: il 67% di loro pensa che Italia Viva non saprà raccogliere molti consensi, e resterà una figura marginale nello scenario politico italiano.

Solo il 16% di loro pensano che possa essere un riferimento importante per l'elettorato riformista ed europeista.

Per quanto riguarda il bacino di voti dal quale attingerà la nuova formazione le posizioni sono piuttosto varie: il 35% pensa che il nuovo partito prenderà consensi specie nell'area del centrosinistra, il 25% immagina invece che l'elettorato sarà formato ugualmente da elettori di centro, di centrosinistra, e di centrodestra. Soltanto il 13% pensa che l'elettorato sarà di centro e di centrodestra.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Politica Pd

Scenari futuri per Italia Viva

Quali saranno gli scenari futuri per Italia Viva e quale sarà il suo impatto sul Partito Democratico e sul governo Conte? Anche qui gli italiani intervistati hanno pareri contrastanti: per quanto riguarda il governo il 38% degli intervistati ritiene che ne uscirà indebolito, il 35% pensa che alla fine non cambierà niente, e il 7% pensa che Italia Viva possa rafforzare il nuovo esecutivo.

E riguardo alle conseguenze sul Pd, il 40% pensa che potrebbe verificarsi una perdita in termini di voti per i democratici, il 32% pensa che questa sia una buona occasione, perché così potrà essere più coeso ed unito. Sono in molti gli italiani, il 62%, a salutare positivamente la nuova mossa politica di Renzi.

Riguardo infine ai voti che prenderà Italia Viva, nel sondaggio il partito si attesta al 4,4%: tra gli italiani che voterebbero Italia Viva il 64% provengono dal Partito Democratico, il 12% da partiti del centrodestra, un altro 12% da altri partiti, e un altro 12% da astensionisti incuriositi dal nuovo progetto di Renzi.

Come sottolinea il Corriere della Sera, bisogna mantenere una certa cautela, in quanto manca ancora un programma definito, che verrà presentato ad ottobre in occasione della Leopolda: e soprattutto non si sa quando saranno le prossime elezioni e quale sarà la nuova legge elettorale. Questo sondaggio Ipsos va quindi considerato come una fotografia istantanea della situazione politica odierna, tenendo conto che spesso le opinioni mutano in modo piuttosto repentino, soprattutto negli ultimi tempi.