Giorgia Meloni, ospite principale dell’ultima puntata di Fuori dal coro, il talk show condotto su Rete 4 da Mario Giordano, non ha risparmiato critiche feroci al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Secondo la leader di Fratelli d’Italia, infatti, sono inaccettabili le parole sull’immigrazione pronunciate dal Premier pochi giorni fa, durante la festa per i 10 anni del M5S tenutasi a Napoli. Conte ha infatti promesso di risolvere il problema dell’immigrazione in Italia offrendo “Lavoro a migliaia di giovani africani”.

Ipotesi che per la Meloni risulta offensiva nei confronti delle centinaia di giovani laureati italiani costretti a lasciare il nostro Paese in cerca di un’occasione migliore. Aiutiamo prima loro, propone l’esponente Politica di destra.

Le parole di Giuseppe Conte sui migranti pronunciate durante la festa del M5S

“Noi lavoreremo per offrire a migliaia di giovani africani il lavoro e così andremo a risolvere concretamente il problema dell’immigrazione.

Non con lo slogan ‘porto chiuso’”. Sono queste le testuali parole pronunciate da Giuseppe Conte durante la festa per i 10 anni del M5S, tenutasi lo sorso fine settimana alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Una proposta, quella del Premier del governo giallo-rosso-viola, che ha suscitato l’entusiasmo delle migliaia di attivisti presenti, soprattutto quando Conte si è scagliato contro l’ex alleato Matteo Salvini, anche se senza nominarlo, promettendo di mandare in soffitta slogan considerati vuoti come quello dei “porti chiusi”.

Una mano tesa verso gli immigrati per promettere un lavoro che al momento non sembra esserci in Italia che, naturalmente, ha scatenato la reazione furiosa di una strenua paladina dell’italianità come Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni ospite di Fuori dal coro: ‘Ci dobbiamo liberare di questo governo’

Sul tema del “lavoro per migliaia di giovani africani” non poteva che tornare a bomba il giornalista Mediaset Mario Giordano, durante l’ultima puntata della sua trasmissione, Fuori dal coro, andata in onda mercoledì 16 ottobre.

“Si risolve il problema dell’immigrazione dando lavoro agli immigrati. Che dice?”, questa la palla alzata da Giordano per permettere una comoda schiacciata a Giorgia Meloni. “Io penso che questa sia una delle ragioni per le quali ci dobbiamo liberare di questi governi e mettere in Italia un governo che possa fare gli interessi degli italiani - parte subito in quarta la leader di Fd’I - perché il problema degli immigrati ai quali dobbiamo trovare lavoro in Italia è invece quello delle centinaia di migliaia di laureati italiani che stanno scappando dall’Italia perché qui non trovano una opportunità”.

La Meloni si lamenta del fatto che i giovani italiani “vanno a pagare le pensioni, loro sì, di tanti anziani francesi e tedeschi perché in Italia non trovano occasioni” e invita tutti ad occuparsi “di quegli emigrati, non di quelli che arrivano dalla Nigeria”.