Il Ministero dell’Interno guidato da Luciana Lamorgese ha autorizzato lo sbarco nel porto siciliano di Pozzallo, in provincia di Ragusa, dell’imbarcazione Ong Ocean Viking, con il suo carico di 104 migranti soccorsi in mare il 18 ottobre scorso. Dopo giorni di estenuante tira e molla tra le autorità italiane e i rappresentanti di Medici senza frontiere e Sos Mediterranée, le due Ong francesi che gestiscono la nave, il successore di Matteo Salvini al Viminale ha deciso di ‘aprire i porti’ italiani.

Mossa che ha però scatenato la reazione immediata proprio dell’ex Ministro che dal suo profilo Facebook inveisce contro la scelta del governo Conte, accusandolo di aver “calato nuovamente le braghe” di fronte alle Ong. A fare da contraltare alle proteste del leader della Lega, ci sono le dichiarazioni di diversi esponenti del Pd e di Matteo Renzi, favorevoli allo sbarco immediato dei migranti.

Luciana Lamorgese ‘apre i porti’ alla nave delle Ong

Come appena accennato, il Viminale ha annunciato con una nota ufficiale di aver concesso l’autorizzazione allo sbarco nel porto di Pozzallo all’imbarcazione Ocean Viking, battente bandiera norvegese, ma gestita dalle Ong francesi Medici senza frontiere e Sos Mediteranée.

A bordo della nave, oltre ai membri dell’equipaggio, ci sono 104 migranti, soccorsi nel Mediterraneo dagli attivisti umanitari lo scorso 18 ottobre. “Si è appena conclusa la procedura di ricollocazione dei migranti soccorsi - si legge nella nota del Ministero - in base al pre accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta. Lo staff della Lamorgese informa che Francia e Germania “ne accoglieranno 70”.

La reazione di Matteo Salvini: ‘Governo dei porti aperti’

Una notizia, quella dell’autorizzazione allo sbarco nel porto italiano della Ocean Viking, che ha fatto letteralmente balzare sulla sedia Matteo Salvini. “Ennesima calata di braghe del governo italiano, ennesimo favore a una Ong (stavolta francese, su nave norvegese) che incoraggia gli scafisti a continuare i loro traffici”, si sfoga su Facebook il capitano della Lega.

Salvini riporta anche alcuni numeri. Dall’inizio del mese di ottobre a oggi “il governo tutto sbarchi, tasse e manette ha fatto registrare 1.854 arrivi di immigrati contro i 1.007 di tutto ottobre 2018, a settembre 2019 ben 2.498 sbarchi contro i 947 di settembre 2018”. Insomma, cifre che lo portano ad accusare il governo Conte bis di essere l’esecutivo dei “porti aperti”.

Pd e Matteo Renzi favorevoli allo sbarco della Ocean Viking

Reazioni completamente agli antipodi rispetto a quella di Matteo Salvini sono invece quelle di diversi esponenti di Pd e Italia Viva.

“La Ocean Viking va fatta sbarcare subito. Non si tengono le persone in mezzo al mare”, ha twittato Matteo Renzi in persona. E il Ministro della Cultura Dario Franceschini parla a nome di tutti i dem: “Non ho fatto tweet, ma il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Interni, con cui ho parlato più volte anche nelle ultime ore, sanno che per il Pd non è tollerabile tenere un minuto di più persone in mare”.