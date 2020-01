Si sta avvicinando velocemente la data fatidica di domenica 26 gennaio, giorno delle elezioni Regionali in Emilia-Romagna. I due candidati favoriti, il Governatore uscente Stefano Bonaccini del Pd, e la senatrice Lucia Borgonzoni della Lega, stanno battendo palmo a palmo la regione. Quest’ultima, però, viene accusata dai suoi avversari di non contare nulla e di venire sistematicamente oscurata dal suo leader Matteo Salvini. Il capitano leghista, infatti, si è presentato più volte da solo durante il suo fittissimo tour elettorale, alimentando il sospetto che il suo staff abbia deciso di eclissare in qualche modo la Borgonzoni per puntare tutto sulla inarrestabile macchina di consensi rappresentata da Salvini.

Tra le polemiche, per così dire poco ortodosse, scoppiate nelle ultime ore, c’è un video di Piazzapulita che mostra alcuni simpatizzanti leghisti che non conoscono nemmeno il nome esatto della Borgonzoni e, soprattutto, il video di Salvini che bacia una coppa di maiale. Episodio commentato su Twitter dalla deputata Pd Alessia Morani: ‘Imbarazzante’.

Il video di Matteo Salvini con la coppa che fa indignare Alessia Morani

Dura circa una ventina di secondi il brevissimo video postato prima da Matteo Salvini e poi, sul suo profilo Twitter, da Alessia Morani.

La deputata del Pd mostra le immagini del leader della Lega il quale, in visita in un salumificio dell’Emilia-Romagna, si bea della presenza, intorno a lui, di centinaia di forme di coppa di maiale. “Non so voi, ma io adoro la coppa. Se mi devono condannare alla galera non mettetemi in carcere - afferma Salvini facendo riferimento al processo richiesto per lui per il caso della nave Gregoretti - qua voglio stare quindici anni”, prosegue prima che la sua voce venga coperta dal rumore dei macchinari in funzione. Il video termina con il capitano leghista che bacia ardentemente una coppa. Immagini che provocano una profonda indignazione nella Morani, la quale commenta: “Ora mi direte che sto facendo pubblicità a Salvini. Io credo invece che questo video sia veramente imbarazzante. Troppo imbarazzante per chi ha fatto il Ministro dell’Interno”.

Ora mi direte che sto facendo pubblicità a #Salvini...io credo, invece, che questo video sia veramente imbarazzante. Troppo imbarazzante per chi ha fatto il ministro degli interni. pic.twitter.com/fYC54qxp2a — Alessia Morani (@AlessiaMorani) January 9, 2020

Il servizio di Piazzapulita sugli elettori di Borgonzoni

Una critica, quella formulata da Alessia Morani contro Matteo Salvini che bacia la coppa, che naturalmente non è l’unica. Come accennato, infatti, durante il talk show Piazzapulita, in onda su La7 giovedì 9 gennaio, il conduttore Corrado Formigli ha mostrato un servizio in cui l’inviata della trasmissione in Emilia-Romagna domanda a due simpatizzanti salviniani il nome della candidata del centrodestra alle Regionali. Il primo, giovanissimo, non ricorda proprio il nome di Lucia Borgonzoni, intercalando la sua indecisa risposta con alcune imprecazioni ed arrivando persino a citare il nome di Bonaccini.

Il secondo, più attempato, si dice invece convinto che si chiami “Bergonzoni”.