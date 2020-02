L’emergenza Coronavirus ha fatto sì che le polemiche sull’incontro ufficiale tra Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron, avvenuto lo scorso 27 febbraio a Napoli, passassero in secondo piano. Nessun operatore dell’informazione, ad esempio, ha dato risalto alle accuse mosse dall’europarlamentare della Lega, Silvia Sardone, nei confronti del Presidente del Consiglio, bollato in pratica come una persona superficiale che, invece di concentrarsi sulla vicenda coronavirus, avrebbe perso un’intera giornata a fare lo “zerbino” del Presidente francese con il quale ha anche mangiato un babà.

L’attenzione di tutti, infatti, è oggi concentrata dal decreto varato proprio in queste ore dall’esecutivo.

Il governo Conte vara nuovo decreto su coronavirus

Nella giornata di sabato 29 febbraio il governo Conte ha varato un decreto urgente allo scopo di fronteggiare l’emergenza coronavirus, sia dal punto di vista sanitario che economico. Scuole chiuse per un’altra settimana in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e risorse stanziate per dare ossigeno all’economia, soprattutto nelle zone più colpite dalla diffusione del virus.

Misure che non hanno soddisfatto l’Assessore al Bilancio della Regione Lombardia, Davide Caparini, secondo il quale non ci sarebbe “nulla per i lavoratori e per le zone esterne alla zona rossa”. Ma anche il senatore della Lega Roberto Calderoli parla di decreto “ridicolo”. In questo quadro di tensione si inseriscono anche le dichiarazioni di Silvia Sardone. L’europarlamentare del Carroccio critica duramente su Facebook il provvedimento del governo.

Silvia Sardone critica il decreto: ‘Governo non può abbandonare la Lombardia’

“Il governo non può abbandonare la Lombardia”. Silvia Sardone apre così, scrivendolo a lettere cubitali, il post pubblicato oggi sulla sua pagina Fb in cui giudica “insufficienti” gli interventi messi in campo dall’esecutivo non solo per quanto riguarda la ‘zona rossa’, ma anche il resto della Lombardia. L’europarlamentare della Lega si dice d’accordo con le proteste dell’Assessore lombardo Caparini e sottolinea come, a suo modo di vedere, Conte e i suoi Ministri abbiano già commesso “molti errori” nel gestire l’emergenza coronavirus.

Insomma, conclude la Sardone, “questo governo non può e non deve abbandonare la regione locomotiva del nostro Paese”.

Sardone e il babà di Conte con Macron: ‘Questione di priorità’

Soltanto poche ore prima, nella mattinata di venerdì 28 febbraio, la stessa Sardone si era resa protagonista di un’altra offensiva social contro l’inquilino di Palazzo Chigi. “Ieri Conte, invece di concentrarsi sulle difficoltà legate al coronavirus, ha fatto per un’intera giornata lo zerbino di Macron a Napoli. Questione di priorità”, aveva commentato a corollario di una immagine che ritrae il nostro Presidente del Consiglio felice e sorridente mentre gusta un ottimo babà, dolce tipico napoletano, insieme al numero uno dell’Eliseo.