L'emergenza Coronavirus non può non essere al centro del dibattito politico italiano. Nelle ultime ore il governo ha deciso di tenere scuole e università chiuse a scopo precauzionale e proprio nelle ultime ore il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha criticato l'ex alleato di governo Matteo Salvini attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook. Di Maio non ha proprio digerito le recenti parole rilasciate da Salvini a 'El País' in cui ha attaccato il governo, che a suo avviso sarebbe incapace di risolvere questa grave emergenza sanitaria.

Per il Ministro degli Esteri, in un momento difficile come questo, serve unità e responsabilità da parte di tutti, inclusa l'opposizione. E nella giornata di ieri Di Maio, con una pizza simbolica presso una nota pizzeria napoletana insieme all'ambasciatore francese, ha fatto 'pace' con la Francia dopo lo spot satirico della tv francese sul coronavirus.

Coronavirus: Luigi Di Maio critica Salvini

Non ha intenzione di aprire polemiche, ma il post pubblicato in tarda serata su Facebook da Di Maiopotrebbe gettare ulteriore benzina sul fuoco ad un dibattito politico sempre più nervoso e teso.

Il Ministro degli Esteri ha criticato aspramente le parole di Salvini. Secondo Di Maio se il Paese è in difficoltà "ti rimbocchi le maniche per aiutarlo, senza andare in giro per il mondo a parlarne male. Di Maio ha poi aggiunto un ulteriore stoccata: "I veri patrioti sono quelli che lavorano per i propri cittadini come il personale medico e infermieristico, il personale militare e tutti gli amministratori locali che lavorano costantemente a contatto con le zone a rischio".

Secondo il Ministro infatti i veri patrioti non sono "questi sovranisti da avanspettacolo".

Coronavirus: Di Maio chiede maggiore responsabilità all'opposizione

In un momento non facile come quello che sta vivendo l'Italia, considerata anche "questa vergognosa retorica anti-italiana da parte di alcuni media internazionali", secondo Di Maio è assurdo andare dal principale quotidiano spagnolo per dire che il paese non ce la fa.

Il Ministro ha sottolineato come l'obiettivo del governo sia quello di aiutare il Paese, e allo stesso tempo "gli imprenditori, le attività commerciali, il comparto turistico". In un momento come questo di grande difficoltà per il coronavirus, a causa di "un'emergenza che non si poteva prevedere, bisogna unirsi, remare insieme per andare tutti quanti nella stessa direzione".

Di Mio ha, infine, lanciato un appello a tutte le forze politiche e ai politici di tutte le opposizioni affinché ci sia maggiore responsabilità. A suo avviso "invece di andare a parlare male dell'Italia" solo con lo scopo di promuovere la propria immagine, è più auspicabile ascoltarsi, parlare e confrontarsi.

Ora come ora bisogna mettere da parte "i colori politici" e bisogna soltanto "continuare a dare risposte al Paese".

Coronavirus: pace fatta tra Italia e Francia dopo le polemiche

Sempre nella giornata di ieri lo stesso Di Maio è stato autore di un gesto simbolico per fare 'pace" con il governo francese dopo lo spot satirico diffuso alcuni giorni fa da 'Canal+' in cui veniva deriso un pizzaiolo italiano affetto da tosse che sputava sulla pizza, ribattezzata così pizza coronavirus.

Per far pace e smorzare le polemiche il Ministro degli Esteri ha deciso di organizzare una pizza insieme all'ambasciatore francese Christian Masset presso una nota pizzeria napoletana a Roma.

Il clima, come si vede nel video, è sembrato molto disteso e l'ambasciatore ha ringraziato Di Maio per avergli fatto gustare "una delle migliori pizze che ci sia nel mondo".