Giorgia Meloni continua a mantenere un atteggiamento particolarmente critico nei confronti di Giuseppe Conte. La leader di Fratelli d'Italia non ha gradito il modo in cui il premier ha gestito la situazione emergenziale che sta attanagliando il Paese a livello sanitario. A suo avviso, ad oggi, l'Italia avrebbe bisogno di un paese più votato a difendere la nazione e meno la sua persona. Ha rivelato come la velata accusa nei confronti della sanità lombarda l'abbiano spinta a cambiare atteggiamento e a ritenere 'criminale' il comportamento avuto dal premier nell'ultima fase.

Parole che, nel corso della sua partecipazione alla trasmissione L'aria che tira, hanno trovato quasi la disapprovazione di Myrta Merlino. Dopo le parole della conduttrice Giorgia Meloni ha preferito correggere il tiro, confinando l'aggettivo alle sole azioni del Premier e non alla sua persona.

Giorgia Meloni contro la 'bulimia comunicativa' del premier

Giorgia Meloni non ha avuto peli sulla lingua nel manifestare tutto il suo dissenso nei confronti di Giuseppe Conte. "Ho trovato - ha rivelato - scandaloso il comportamento del Presidente del Consiglio.

Le cose vanno dette come stanno". "Dall'inizio - ha proseguito - non ho pensato di fare Politica su questo tema, perché penso ci sia un momento nel quale la classe dirigente deve essere tale. Questo è uno di quei momenti". Un pensiero che, secondo la leader di Fratelli d'Italia, non apparterebbe al premier. "Aspetto - ha tuonato - di avere un presidente del Consiglio che faccia la stessa cosa. Aspetto che metta la nazione prima della fazione.

Che metta la patria prima di se stesso". Quello che non sembra propria andare giù a Giorgia Meloni è il modo di porsi. "Questa bulimia comunicativa - ha incalzato - del governo, questo fatto di voler per forza dare un segnale della propria presenza, non capendo che ci sono de momenti nei quali la confusione produce rischi enormi con l'assenza di una comunicazione chiara".

Giorgia Meloni sembra aver alzato il livello della critica nei confronti del governo Sottolineando come, a suo avviso, il Ministro Speranza si stia comportando in maniera adeguata, è tornata nuovamente all'attacco del premier per la sua condotta nella fase emergenziale virale che sta vivendo il Paese.

"Conte - ha detto - ha responsabilità gravissime. Il mio atteggiamento è cambiato quando ho visto il premier che nel disperato tentativo di accusare un governatore di un partito avversario ha detto che c'era stata una falla nel nostro sistema sanitario". "Ha trasformato - ha incalzato Giorgia Melone - in un secondo l'Italia da nazione che aveva fatto il più alto numero di controlli negli untori d'Europa".

Meloni ripresa dalla Merlino, non indietreggia

La leader di Fratelli d'Italia si è perciò lasciata andare ad un'esternazione: "Sei un criminale!" con riferimento all'oggetto della sua narrazione, ossia il premier.

"Ha detto criminale?" ha chiesto sorpresa Myrta Merlino. Successivamente è arrivata la replica della Meloni: "E' un atteggiamento criminale verso l'Italia, certo. Se noi oggi abbiamo tutto il mondo che guarda a noi è colpa di questa roba qui".

"In una fase in cui un paese deve stare unito..." ha evidenziato la giornalista, quasi a voler riprendere l'opinione la sua interlocutrice. A quel punto Giorgia Meloni ha ripreso il filo del suo ragionamento, andando a sottolineare che l'aggettivo riguarda la condotta pur non arretrando nell'opinione: "E' un atteggiamento criminale verso l'Italia che ha prodotto dei danni inenarrabili".