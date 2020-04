Il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ha inviato nelle scorse ore una nuova direttiva ai prefetti italiani per invitarli a controllare ancora di più i territori di loro competenza. Secondo la donna, infatti, c'è il rischio che in questo periodo possano verificarsi delle tensioni sociali, le quali potrebbero anche essere alimentate da ambienti estremisti. C'è il rischio inoltre, che in una situazione di disagio sociale come quella provocata dall'emergenza, possano infiltrarsi le organizzazioni criminali, questo soprattutto quando riapriranno i cantieri.

I prefetti quindi sono chiamati ad un'opera di sensibilizzazione rivolta agli enti territoriali e ad adottare misure di sostegno a situazioni sia di disagio sociale che economico.

Per Luciana Lamorgese sarà l'intelligence ad aiutare i prefetti

Secondo quanto si apprende dal quotidiano Repubblica, che cita le parole della Lamorgese, ad aiutare i prefetti sarà l'intelligence italiana. Bisogna infatti monitorare ogni segnale di disgregazione del tessuto sociale: ciò potrebbe portare a disordini di ordine pubblico che potrebbero anche essere difficili da gestire.

Per questo il Ministro dell'Interno chiede che siano attivati in ogni provincia degli sportelli di ascolto, dove la gente, soprattutto quella appartenente alle fasce deboli, potrà recarsi per trovare tutto l'aiuto di cui ha bisogno. Un altro fenomeno che bisognerà tenere sotto controllo è quella del disagio abitativo, il quale nell'attuale situazione potrebbe subire un incremento significativo. Bisogna insomma proteggere il Paese da una eventuale escalation di episodi delittuosi.

Un altro obiettivo a cui l'Esecutivo mira con questo provvedimento è quello di evitare, come già detto in apertura, che possano crearsi delle occasioni per infiltrazioni della criminalità organizzata, soprattutto nel mondo del lavoro. Il camioncino con mezzo milione di euro proveniente dall'Est e fermato qualche giorno fa alla frontiera ne è un esempio: il mezzo era diretto in Calabria.

Lamorgese: 'Tutelare l'economia legale'

Mai come in questo particolare e difficile periodo bisogna quindi tutelare l'economia legale. Questo è il pensiero del Ministro Lamorgese, la quale consiglia di controllare tutti gli indicatori utili per poter capire i processi decisionali pubblici per l'assegnazione degli appalti. Il nemico invisibile, oltre che a provocare un'emergenza sanitaria, sta facendo crollare anche l'economia di intere nazioni. Le stesse preoccupazioni di Luciana Lamorgese sono state espresse qualche giorno fa da numerose organizzazioni internazionali, come ad esempio l'Organizzazione internazionale per il lavoro.

Non appena tutti gli esercizi commerciali saranno aperti bisognerà vigilare anche sul triste e diffuso fenomeno dell'usura.