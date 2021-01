Lello Ciampolillo è sicuramente uno dei protagonisti della politica italiana in questi ultimi giorni. Nel corso del voto di fiducia per il governo Conte, effettuato lo scorso martedì 19 gennaio, il senatore del gruppo Misto ha infatti votato la fiducia al fotofinish, dopo essere stato riammesso dalla Presidente Casellati con l'utilizzo della moviola. Nelle ultime ore, l'uomo ha rilasciato un'intervista al programma radiofonica La Zanzara, in onda sull'emittente Radio 24. Qui, il senatore ha parlato della pandemia da Covid-19, affermando che per contrastare la malattia è meglio essere vegani piuttosto che sottoporsi al vaccino.

Ciampolillo annuncia che non si farà il vaccino

Nel corso dell'intervista, Ciampolillo ha dichiarato di essere per la libera scelta e che per questo non farà il vaccino. Tale scelta deriva dalla convinzione del fatto che, tale iniezione, provochi dei danni collaterali. A conferma di questa tesi, secondo il senatore, vi sarebbero "delle evidenze già pubblicate". Secondi tali studi, il vaccino provocherebbe delle "paralisi facciali" e, addirittura, delle morti. Per questo, l'uomo si dice convinto del fatto che il vaccino non è e non sarà la soluzione che permetterà a tutti noi di uscire dall'emergenza sanitaria. Le evidenze scientifiche in materia di vaccini, in realtà, mostrano come le reazioni allergiche gravi relazionate alle iniezioni siano molto rare: negli Stati Uniti, ad esempio, sono stati riscontrati 21 casi su 1,893,360 dosi.

I dati sono stati pubblicati dal centro governativo Center for Disease Control and Prevention.

'I vegani si difendono meglio dalla Covid'

Ciampolillo, poi, ha continuato ad esporre le proprie idee in merito alla situazione sanitaria legata alla pandemia da Coronavirus. Secondo il senatore, una delle priorità dovrebbe essere quella di puntare sulle difese immunitarie personali.

A tal proposito, l'uomo ritiene fondamentale essere vegani: "Io sono vegano e ho delle difese immunitarie altissime". Per il politico, infatti, le persone che hanno scelto una dieta vegana sarebbero in grado di difendersi meglio dalla Covid, in quanto in possesso di difese immunitarie pressoché perfette. Per questo motivo, Ciampolillo ha anche affermato di aver consigliato al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di diventare anch'esso vegano: "L'ho suggerito per stare meglio".

L'uomo, infine, è anche tornato sui momenti in cui ha scelto di votare a favore dell'esecutivo. In tal senso ha escluso che il suo voto sia arrivato perché, in cambio, gli è stato promesso qualcosa. Semplicemente, il ritardo è dovuto al fatto che si è preso "il tempo necessario" per decidere e, alla fine, ha optato "per il bene della Nazione".