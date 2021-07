“Cuba è, purtroppo, uno stato in fallimento e sta reprimendo i propri cittadini”. Queste sono state le parole del presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden , che è intervenuto in merito alla questione di Cuba affermando: “Ci sono diverse cose che stiamo valutando per aiutare il popolo cubano, ma richiederebbero altre circostanze o la garanzia che queste non andranno a vantaggio del governo”.

