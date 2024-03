Con 163 si e 107 no, la Camera dei Deputati ha approvato il nuovo codice della strada, che ora dovrà essere approvato anche dal Senato per ottenere il via libera definitivo e diventare legge dello Stato. Inoltre - visto che si tratta di una legge delega - il governo dovrà poi intervenire con i decreti prima che molte delle nuove disposizioni riguardanti le regole da rispettare entrino effettivamente in vigore.

Il testo contiene diverse novità, fra cui norme più severe contro l'uso dei telefonini alla guida, l'assunzione di alcol prima di mettersi al volante e sui monopattini.

Alcune novità del Codice della strada 2024 per i neopatentati

Tra le novità vi è per i neopatentati l'estensione del divieto da uno a tre anni dal conseguimento della licenza di guida di condurre mezzi di grossa cilindrata (per i primi tre anni di patente si potrà guidare al massimo un'autovettura con potenza di 105 kW/t oppure un altro tipo di autoveicolo con potenza di 75 kW/t).

Viene introdotto anche il cambiamento per i controlli da effettuare nel caso vi sia il sospetto di guida in stato alterato per uso di sostanze stupefacenti che saranno le stesse per quanto concerne la guida in stato di ebbrezza. Sia per quest'ultima violazione del codice sia per chi guida usando il cellulare, le sanzioni saranno più severe.

Non potrà trasportare un passeggero chi ha il foglio rosa per ottenere la licenza di guida AM, A1, A2 e A (per moto e motorini).

Per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'uso di stupefacenti, la multa diventa più alta passando da 3.200 euro a 4.300 euro, mentre è prevista una multa da 1.600 euro a 6.400 euro per chi dovesse manomettere l'alcolock.

Per il caso di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è prevista la revoca della patente fino a 3 anni. Inoltre per la sanzione dovuta all'utilizzo di sostanze stupefacenti basterà solamente rilevarne la presenza nel sangue e non occorrerà più valutare lo stato di alterazione psico-fisica del guidatore.

Novità anche per bici e monopattini

Con le nuove disposizioni di legge, i conducenti di auto dovranno rispettare la distanza di sicurezza di un metro e mezzo da chi va in bicicletta, obbligo valido solamente se "le condizioni della strada lo consentono"; in città i ciclisti dovranno procedere in fila indiana se le condizioni della viabilità lo permettono, mentre fuori dai centri abitati questo sarà sempre obbligatorio, tranne nel caso di un bambino che stia alla destra di un adulto accanto a lui.

Una grande novità riguarda i monopattini: è prevista l'introduzione della targa, dell'obbligo di indossare il casco durante la guida e l'assicurazione del mezzo, che potrà transitare solo nei centri cittadini e dovrà essere dotato delle frecce per indicare le svolte e le frenate.

Le sanzioni potranno essere fino a 400 euro per chi non è in possesso dei documenti necessari e fino a 800 euro per chi usa un mezzo non dotato di frecce.

Le sanzioni per chi guida usando il cellulare

Le multe pecuniarie per chi guida usando il cellulare andranno da 250 a 1.000 euro; per chi dovesse essere recidivo nel violare tale divieto la sanzione potrà arrivare fino a 1.400 euro. Se si hanno almeno 10 punti sulla patente la patente potrà essere sospesa per sette giorni; se i punti sono inferiori a 10 la patente sarà sospesa per due settimane.

Inoltre, nel caso in cui l'incidente fosse causato da un soggetto che utilizzava il cellulare alla guida oppure abbia provocato l'uscita di strada di un'altra auto i tempi di sospensione possono diventare doppi ed arrivare fino a trenta.

Le nuove regole per gli autovelox

Per quanto riguarda l'autovelox, una novità introdotta nel nuovo codice della strada è che nel caso in cui si prendesse più di una multa in un'ora nello stesso luogo si dovrà pagare solo quella maggiore aumentata di un terzo del suo valore, tranne che non sia più conveniente pagarle tutte. Inoltre, sarà vietato mettere gli autovelox nelle strade in cui il limite di velocità è inferiore ai 50 km/h (ad esempio nelle zone il cui limite di velocità è di 30 km/h), anche restano possibili i rilievi della velocità da parte di pattuglie mobili.

Per quanto concerne le sanzioni pecuniarie per eccesso di velocità, la cifra massima aumenterà da 680 a 1.084 euro ed è prevista la sospensione della licenza di guida nel caso in cui venisse notificata due volte nel medesimo anno una multa per la stessa motivazione; se la trasgressione dovesse avvenire in centri abitati tutte e due le volte la multa potrà essere maggiorata fino al triplo del suo valore.

Altre novità

Previsto un aumento delle multe per chi occupa senza averne diritto i parcheggi per le persone con invalidità: fino a 660 euro per i mezzi a due ruote a 990 euro per le auto.

Una norma che riguarda il codice penale e non il codice della strada, ma che è stata introdotta nella stessa legge, è la reclusione per chi abbandona animali in strada e, nel caso in cui questi provochino un sinistro, è prevista un'aggravante.

Inoltre è previsto sequestro obbligatorio del veicolo è la sanzione per chi guida contromano e provoca il decesso o il ferimento grave di qualcuno.

Per quanto riguarda gli interessi sulle multe non pagate, l'aumento della cifra non potrà essere maggiore ai tre quinti dell'importo, ossia al 60%.