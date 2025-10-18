È botta e risposta fra la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. A scatenare la polemica sono state le dichiarazioni di Schlein dal palco del congresso del Partito del Socialismo Europeo (Pse) ad Amsterdam. La leader dem ha lanciato un affondo durissimo, collegando il clima politico italiano a una potenziale minaccia per i principi democratici, altrettanto veemente è stata la replica della premier Meloni.

L'affondo di Schlein e la solidarietà a Ranucci

Nel suo intervento, Schlein ha espresso piena solidarietà al giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranucci, la cui auto è stata fatta esplodere da un ordigno, elevando il caso a simbolo di una presunta deriva.

"In questo clima di odio, voglio esprimere la mia solidarietà a uno dei più noti giornalisti d'inchiesta italiani, Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato terribile", ha dichiarato Schlein. Che ha poi concluso con l'accusa diretta al governo: "La libertà e la democrazia sono a rischio quando l'estrema destra è al governo," sostenendo che l'esecutivo Meloni starebbe "producendo solo propaganda, odio e polarizzazione". La segretaria PD ha menzionato anche le recenti dichiarazioni della premier in cui le opposizioni venivano accostate ai terroristi.

La reazione furiosa di Meloni: 'Puro delirio'

La risposta della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata immediata e veemente, affidata ai suoi canali social.

"Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein", ha affermato la premier, accusando la leader del PD di delegittimazione nazionale. "Vai in giro per il mondo a diffondere falsità e a gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare."

La replica della leader del Pd: 'Basta vittimismo'

La polemica non si è spenta con la nota della premier. Prima di lasciare il Congresso Pse a Amsterdam, Elly Schlein ha controreplicato accusando Meloni di "vittimismo quotidiano" e di pretendere un'immunità dalla critica politica.

"Lei può attaccare le opposizioni e le opposizioni devono stare mute, zitte buone, dire solo che va tutto bene", ha ribattuto la segretaria del PD, invitando Meloni a smettere di concentrarsi sugli attacchi e a focalizzarsi invece sui "problemi concreti degli italiani" come il taglio alla sanità pubblica.