Il sondaggio Swg di lunedì 27 ottobre sorride a Fratelli d'Italia. Non solo il partito di Giorgia Meloni si conferma al primo posto, ma allunga ancora di più il suo vantaggio su tutti gli altri, attestandosi al 31,2%. Un dato molto importante per il partito, che continua a salire dopo aver raggiunto la soglia psicologica del 31% sette giorni fa. Non bene invece il dato di Lega, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

Il sondaggio SWG del 27 ottobre

Il sondaggio SWG di lunedì 27 ottobre 2025 certifica, all'interno di un quadro di relativa stabilità, la solidità del partito della premier italiana.

Il consueto sondaggio del lunedì, annunciato come sempre durante il tg di La7 delle ore 20, certifica l'ottimo momento per il partito di governo di Fratelli d'Italia che si porta al 31,2%, nonostante sia la politica interna che la politica estera abbiano questioni piuttosto scottanti e spinose.

Già la legge di bilancio ha attirato numerose critiche da parte delle opposizioni, oltre che scatenare un dibattito interno tra Forza Italia e Lega sulla questione dei prelievi alle banche. In più i dossier relativi alla tregua a Gaza e ai tentativi di mediazione per una pace in Ucraina sono questioni piuttosto complicate in cui il governo Meloni cerca di orientarsi, con non poche fibrillazioni all'interno della maggioranza.

Ma nonostante questo il consenso nei sondaggi è molto solido.

Il dato su Forza Italia è positivo. Il partito di Antonio Tajani sale e va all'8,2% (+0,2%), mentre la Lega di Matteo Salvini scende di tre decimali e arretra all'8,2%. Da ultimo chiude Noi Moderati di Maurizio Lupi, stabile con l'1% rispetto al sondaggio della settimana scorsa.

Il dato dei partiti all'opposizione

Il Partito Democratico resta pressoché stabile e perde solo un decimale, restando fermo sulla soglia del 22%. Continua invece il momento no per il Movimento 5 Stelle che arretra anche in questo sondaggio e scende così sotto il 13%. Il partito di Giuseppe Conte cala al 12,8% (-0,4%). Dati questi da tenere sotto osservazione in vista delle prossime elezioni regionali in Veneto e soprattutto in Campania, dove saranno messe alla prova le alleanze tra i principali partiti di opposizione.

Andando a vedere gli altri partiti si rafforza Alleanza Verdi Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli che si attesta con il 6,8% (+0,2). Salgono anche Azione e Italia Viva: il partito di Carlo Calenda si porta al 3,1% (+0,2), mentre quello dell'ex premier Matteo Renzi sale al 2,5% (+0,2). Infine c'è PiùEuropa con l'1,6% (-0,2). Il dato su quanti non si esprimono e restano indecisi scende in questo sondaggio al 30% degli intervistati (-1%).