La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto la mattina del 30 aprile 2026 un'importante riunione a Palazzo Chigi, focalizzata sugli sviluppi relativi alla Global Sumud Flotilla. All'incontro hanno preso parte figure chiave del governo: il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. La discussione ha evidenziato la serietà della situazione e la necessità di un'azione coordinata da parte dell'esecutivo.

In seguito alla riunione, il governo italiano ha espresso una ferma condanna per il sequestro delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla.

Questo grave episodio è avvenuto la sera precedente in acque internazionali, specificamente al largo delle coste greche. L'esecutivo ha richiesto con decisione al governo d'Israele l'immediata liberazione di tutti i cittadini italiani che sono stati illegalmente fermati. Una nota ufficiale ha inoltre sottolineato l'esigenza del pieno rispetto del diritto internazionale e l'urgente necessità di ottenere garanzie sull'incolumità fisica delle persone a bordo delle imbarcazioni.

Il sequestro in acque internazionali

L'azione che ha portato al sequestro delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla si è verificata, come ribadito, in acque internazionali, un dettaglio che solleva significative questioni in merito alla legalità dell'operazione.

A bordo delle unità navali erano presenti diversi cittadini italiani, la cui sorte è al centro delle preoccupazioni del governo. La richiesta di liberazione immediata è stata formulata con urgenza, evidenziando la gravità di un episodio che compromette il rispetto del diritto internazionale e mette a rischio la sicurezza dei passeggeri coinvolti in questa missione marittima.

La missione della Global Sumud Flotilla

La Global Sumud Flotilla rappresenta un'importante iniziativa internazionale, composta da imbarcazioni civili con l'obiettivo primario di sensibilizzare l'opinione pubblica su questioni umanitarie e di solidarietà internazionale. Le sue attività si svolgono prevalentemente in acque internazionali, in un contesto di partecipazione multiculturale che include numerosi attivisti di diverse nazionalità, tra cui un significativo numero di cittadini italiani.

L'iniziativa si prefigge di promuovere attivamente il rispetto dei diritti umani e di garantire la tutela delle persone impegnate in queste delicate missioni, sottolineando l'importanza della libertà di navigazione e dell'assistenza umanitaria.