I primi exit poll del 25 maggio 2026 delineano un quadro chiaro per le elezioni comunali in diverse città italiane, con alcune conferme e alcune sorprese significative. A Salerno, Vincenzo De Luca si avvia verso una netta vittoria al primo turno, mentre a Venezia il candidato del centrodestra Simone Venturini è in vantaggio, superando le previsioni iniziali. Anche a Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro del centrodestra sembra destinato a vincere già al primo turno.

Nella città campana di Salerno, Vincenzo De Luca, ex governatore della Regione, si conferma una figura dominante.

Con una copertura dell’80% del campione analizzato, le stime lo collocano tra il 56% e il 60% delle preferenze, un risultato che gli permetterebbe di chiudere la partita già al primo turno e consolidare la sua leadership.

La sfida a Venezia: Venturini avanti, Martella insegue

A Venezia, l'unico capoluogo di Regione al voto in questa tornata elettorale, si registra una svolta rispetto ai sondaggi pre-elettorali. Simone Venturini, sostenuto dalla coalizione di centrodestra e da una lista civica che porta il suo nome, è in testa con una percentuale stimata tra il 47% e il 51%. Questa performance lo pone in vantaggio su Andrea Martella, il candidato del campo progressista, che ha riunito un'ampia coalizione comprendente Italia Viva, Psi, +Europa, Radicali e Rifondazione Comunista, e che si attesta tra il 40% e il 44%.

La competizione a Venezia è stata particolarmente sentita, con un totale di otto candidati in lizza per la carica di sindaco, lasciata libera dal sindaco uscente Luigi Brugnaro dopo dieci anni di amministrazione. Oltre a Venturini e Martella, la rosa dei candidati includeva Giovanni Andrea Martini, Pierangelo Del Zotto, Michele Boldrini, Claudio Vernier, Roberto Agirmo e Luigi Corò. L'affluenza alle urne, rilevata alle 23 di ieri, ha mostrato un calo significativo, fermandosi al 41,8%, oltre quattro punti percentuali in meno rispetto al 46,1% registrato nel 2020. Le urne si sono chiuse alle ore 15:00 di oggi. Simone Venturini, 38 anni, vanta un'esperienza come assessore al Turismo, Lavoro e Coesione sociale, un profilo che ha evidentemente riscosso il favore degli elettori, come confermato dai primi exit poll di Opinio per Rai.

Risultati preliminari a Reggio Calabria e Chieti

Anche a Reggio Calabria si profila una vittoria al primo turno per il centrodestra. Francesco Cannizzaro di Forza Italia è stimato tra il 64% e il 68% dei voti, un risultato che lo proietterebbe direttamente alla guida della città. Il suo principale sfidante, Domenico Battaglia, candidato del centrosinistra, si fermerebbe invece tra il 21% e il 25% delle preferenze.

A Chieti, la situazione vede Giovanni Legnini in posizione di vantaggio, con una stima tra il 46% e il 50%. I candidati di centrodestra, Cristiano Sicari e Mario Colantonio, si posizionano rispettivamente tra il 22% e il 26% e tra il 17% e il 21%. Questi dati preliminari suggeriscono una corsa più aperta per la città abruzzese, con la possibilità di un ballottaggio.