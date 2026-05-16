A Napoli, il 16 maggio 2026, il presidente di Anci Campania, Carlo Marino, ha preso parte a un importante incontro promosso dall'associazione, ponendo l'accento sulla cruciale necessità che la programmazione delle risorse destinate al Sud Italia prenda avvio dal ruolo centrale dei Comuni. Marino ha enfatizzato che «la programmazione delle risorse per il Sud deve partire dal ruolo dei Comuni e dalla loro capacità di essere protagonisti dello sviluppo locale». L'evento ha richiamato una significativa partecipazione di rappresentanti istituzionali e amministratori locali, tutti riuniti con l'obiettivo condiviso di delineare strategie volte a potenziare l'efficacia degli investimenti pubblici nelle regioni meridionali, promuovendo così una crescita più equa e sostenibile.

La centralità dei Comuni per lo sviluppo del Mezzogiorno

Nel corso dell'evento, il presidente Marino ha ribadito con forza come i Comuni costituiscano il primo e insostituibile punto di riferimento per i cittadini. La loro centralità è, a suo dire, imprescindibile per assicurare una gestione efficace delle risorse. Ha inoltre evidenziato che «senza una reale valorizzazione del ruolo dei Comuni, ogni strategia rischia di essere inefficace», sottolineando come l'assenza di un coinvolgimento attivo degli enti locali possa compromettere l'esito di qualsiasi iniziativa. L'incontro ha offerto una preziosa piattaforma per lo scambio di esperienze e la formulazione di proposte concrete, mirate a rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, specialmente in relazione all'utilizzo dei fondi specificamente allocati per lo sviluppo del Sud.

Anci Campania: supporto e rappresentanza per gli enti locali

Anci Campania si configura come l'associazione regionale che aggrega i Comuni della Campania, inserendosi nel più ampio contesto dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci). Il suo mandato primario consiste nel rappresentare e tutelare gli interessi specifici dei Comuni campani, attraverso un'azione costante di promozione di attività di formazione, consulenza e supporto tecnico-amministrativo. L'associazione si impegna attivamente per stimolare la collaborazione sinergica tra gli enti locali, con l'obiettivo di elevare la qualità dei servizi erogati ai cittadini e di massimizzare le opportunità di finanziamento e di sviluppo territoriale, contribuendo così al progresso dell'intera regione.