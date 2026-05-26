La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta il 26 maggio 2026 all’assemblea annuale di Confindustria, dove ha espresso chiare critiche sull’attuale assetto dell’Unione europea. Nel suo discorso, Meloni ha descritto l'UE come "un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività e la crescita strategica sull’altare di approcci ideologici e tecnocratici". Questa configurazione, ha sottolineato la presidente, rappresenta "la principale enorme fragilità che ci riguarda da vicino", evidenziando una profonda preoccupazione per la direzione intrapresa dal blocco comunitario.

Critiche all'Unione Europea

Nel dettaglio del suo intervento, la presidente Meloni ha evidenziato come l'Europa sia stata "inarrestabile nella capacità di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune". Tuttavia, ha aggiunto con enfasi, si è dimostrata "miope quando si trattava di far sentire la propria voce nella vita globale". Questa dicotomia, secondo Meloni, ha compromesso la capacità dell'Unione di agire efficacemente sullo scenario internazionale e di tutelare gli interessi strategici dei suoi membri. La presidente del Consiglio ha quindi ribadito con forza la necessità di un cambiamento di rotta, mettendo in discussione le politiche attuali che, a suo avviso, hanno ostacolato la competitività e la crescita strategica del continente, proponendo un approccio più pragmatico e meno vincolato da logiche puramente ideologiche o tecnocratiche.

Riforma della Burocrazia Nazionale e Collaborazione

Oltre alle osservazioni sull'Europa, Meloni ha esteso i principi di efficienza e pragmatismo anche al contesto nazionale. Ha manifestato la chiara volontà di tradurre queste istanze in azioni concrete, proponendo l’avvio di un progetto congiunto con Confindustria. L'iniziativa mira a una profonda riforma della burocrazia italiana, con l’obiettivo primario di rendere il sistema amministrativo del Paese più efficiente e competitivo. Questa collaborazione è pensata per allineare le strutture statali alle esigenze delle imprese e alle dinamiche del mercato globale, superando le rigidità che spesso frenano lo sviluppo.

La presidente del Consiglio ha concluso il suo intervento richiamando l'attenzione sulla necessità impellente di superare approcci considerati eccessivamente ideologici e tecnocratici.

Ha lanciato un appello per un maggiore pragmatismo nelle scelte politiche e amministrative, sia a livello europeo che nazionale, sottolineando come solo un approccio concreto e orientato ai risultati possa garantire un futuro di prosperità e stabilità.