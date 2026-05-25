La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha dichiarato che il centrosinistra si conferma competitivo in vista delle prossime elezioni politiche nazionali. Questa affermazione giunge in seguito ai risultati positivi ottenuti dalla coalizione nelle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, che hanno visto il campo progressista affermarsi in diverse regioni italiane.

Schlein ha evidenziato in particolare i successi conseguiti in Toscana, con le vittorie al primo turno a Prato e Pistoia, e in Emilia-Romagna. Risultati altrettanto incoraggianti sono stati registrati in Campania, specialmente ad Avellino, e in Puglia, dove Andria ha visto una netta riconferma con percentuali elevate.

Anche a Mantova sono state raggiunte percentuali significative, a testimonianza di una presenza capillare sul territorio.

La segretaria del Pd ha sottolineato che “quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche”. Sebbene i dati si riferiscano a un voto locale, essi rappresentano un segnale significativo per la coalizione, rafforzando la convinzione che l'unità sia la chiave per affrontare le future sfide nazionali.

Le principali sfide delle amministrative 2026

Le recenti elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 hanno rappresentato un importante banco di prova, coinvolgendo quasi 900 comuni italiani, tra cui 15 capoluoghi di provincia.

L'obiettivo primario per le coalizioni è stato quello di strappare quanti più sindaci all'avversario. Tra le sfide più rilevanti e simboliche si sono distinte quelle di Venezia e Reggio Calabria.

A Venezia, dopo dieci anni di guida del centrodestra, il centrosinistra ha tentato di riconquistare la città schierando il dem Andrea Martella, ex sottosegretario, che è riuscito a unire l'intero campo largo. Contro questa offensiva, il centrodestra ha risposto con Simone Venturini, assessore uscente al Turismo. La sfida è stata descritta come in salita, in un contesto cittadino animato da recenti polemiche e frizioni.

A Reggio Calabria, dopo dodici anni di amministrazione di Giuseppe Falcomatà, il centrodestra unito ha puntato su Francesco Cannizzaro, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia.

Cannizzaro ha sfidato Domenico Battaglia, il dem che ha preso il posto di Falcomatà e che è sostenuto da Pd, Avs, Casa riformista e alcune liste civiche.

Un'altra città chiave sotto i riflettori è stata Salerno, dove il campo largo si è presentato diviso. La candidatura dell'ex governatore Vincenzo De Luca, già sindaco della città, è stata sostenuta da una coalizione di centrosinistra “anomala”, priva del simbolo del Pd. M5s e Avs hanno invece appoggiato un altro candidato, Franco Massimo Lanocita. Il centrodestra ha sostenuto Gherardo Maria Marenghi, appoggiato da Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Contesto e prospettive per le elezioni politiche

Al di là dei risultati locali, l'obiettivo principale per tutti i partiti rimane quello di rafforzare la propria posizione in vista delle elezioni politiche nazionali.

La maggioranza di governo mira a raggiungere questo appuntamento con una nuova legge elettorale, pensata per garantire maggiore stabilità al governo nella prossima legislatura. Dopo il muro del centrosinistra e i dubbi tra gli alleati, sono state apportate correzioni al primo testo depositato in commissione Affari costituzionali della Camera, concordate dal centrodestra nei vertici a Palazzo Chigi. È pronta una nuova proposta che prevede di alzare la soglia per far scattare il premio di maggioranza dal 40 al 42%. Nel frattempo, la segretaria Schlein ha ribadito la necessità di mantenere l'unità del campo progressista per essere competitivi anche a livello nazionale, sottolineando l'importanza di un fronte comune per le sfide future.