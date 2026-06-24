La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato la necessità di rafforzare la componente europea all'interno della NATO. Nel suo intervento, Meloni ha evidenziato come l'Europa debba assumere un ruolo più incisivo nell'Alleanza Atlantica, sottolineando la collaborazione tra i Paesi membri per sicurezza e stabilità.

Le dichiarazioni della Presidente Meloni

Durante il suo discorso, Meloni ha affermato: "Rafforziamo la componente europea della Nato". Ha ribadito il sostegno italiano a maggiore integrazione e cooperazione tra gli Stati europei.

Essenziale per garantire sicurezza collettiva e stabilità internazionale. La presidente ha specificato che una presenza europea più forte e coesa nella NATO rappresenta una priorità strategica per il governo italiano, riflettendo un impegno per una difesa europea autonoma.

Contesto NATO e ruolo dell'Italia

Fondata nel 1949, la NATO è un'importante alleanza politico-militare con trentuno Paesi membri. Il suo obiettivo primario è la difesa collettiva e la promozione della stabilità nell'area euro-atlantica. L'Italia, come membro fondatore, partecipa attivamente alle missioni e iniziative dell'Alleanza, contribuendo con risorse militari e diplomatiche. Il rafforzamento della componente europea si inserisce in un quadro di crescente attenzione alla sicurezza e difesa comune europea.

La posizione della presidente del Consiglio si colloca nel dibattito più ampio sulla necessità di un maggiore coordinamento tra le nazioni europee. Tale coordinamento è fondamentale per affrontare le sfide attuali e future, mantenendo saldo il legame transatlantico della NATO. Mira a bilanciare l'autonomia strategica europea con la solidità dell'Alleanza.