Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che non ritiene necessario un cessate il fuoco per l'avvio di negoziati di pace. La sua affermazione è giunta il 4 giugno 2026, durante un incontro a San Pietroburgo con i capi delle principali agenzie di stampa internazionali. Putin ha precisato che la Russia non ha mai rifiutato i colloqui di pace e ha ribadito la sua posizione: "non è necessario un cessate il fuoco per avviare i negoziati".

Nel corso del medesimo incontro, Putin ha sottolineato che la Russia resta aperta al dialogo. Ha ribadito che la condizione di una tregua non è indispensabile per iniziare discussioni di pace.

Il presidente ha anche aggiunto che la Russia ha sempre mantenuto una posizione favorevole ai negoziati e che la disponibilità a trattare rimane invariata, indipendentemente dalla situazione militare sul terreno.

Contesto dell'incontro a San Pietroburgo

L'incontro si è svolto a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, un evento annuale che riunisce leader politici, economici e rappresentanti dei media da diversi paesi. Durante la sessione con la stampa, Putin ha risposto a domande sulle prospettive di pace e sulle condizioni richieste per la ripresa dei colloqui tra Russia e Ucraina.

La posizione russa sui negoziati

Putin ha ribadito che la Russia non pone come prerequisito il cessate il fuoco per cominciare i negoziati, affermando che "non è necessario un cessate il fuoco per avviare i negoziati".

Questa posizione si inserisce nel quadro delle dichiarazioni precedenti del governo russo, che ha più volte espresso la volontà di trovare una soluzione diplomatica al conflitto, mantenendo però il controllo sulle condizioni di partenza delle trattative.