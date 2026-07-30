I negoziati sul futuro della Striscia di Gaza potrebbero essere arrivati a un momento decisivo. Secondo fonti israeliane e palestinesi citate da Ynet, sono in corso sviluppi che potrebbero aprire la strada a un accordo tra Israele e Hamas, con il tema del disarmo della milizia al centro del confronto.

I progressi nei negoziati

"La direzione sembra positiva: sembra che Hamas si sia arreso e accetti un disarmo completo e totale". Lo ha dichiarato a Ynet una fonte israeliana coinvolta nei negoziati sul disarmo di Hamas.

Secondo il quotidiano israeliano, una serie di sviluppi potrebbe portare a "una svolta" nell'attuazione del piano di Donald Trump per la Striscia di Gaza.

Fonti palestinesi riportate da Ynet riferiscono che una dichiarazione sul raggiungimento di un'intesa potrebbe essere pubblicata già oggi.

Ynet cita inoltre fonti vicine ad Hamas, secondo cui nei colloqui in corso con la mediazione dell'Egitto e degli inviati internazionali "sono stati compiuti progressi sulle questioni chiave che ostacolano il passaggio alla fase successiva dell'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza". I principali nodi riguardano la consegna delle armi e il futuro meccanismo di amministrazione della Striscia.

Il ruolo della diplomazia

Nei giorni scorsi il Consiglio per la Pace fondato da Trump aveva definito il voto israeliano "uno sviluppo molto importante nel processo per raggiungere pace, prosperità e sviluppo a Gaza", annunciando che sarebbero seguite presto "azioni concrete per introdurre un nuovo modello di governance, sicurezza e opportunità economica".

L'iniziativa punta a mantenere alta la pressione diplomatica sia su Israele sia su Hamas, in una fase in cui entrambe le parti potrebbero essere tentate di sfruttare il calo dell'attenzione internazionale per lasciare la situazione della Striscia in uno stallo politico e militare, continuando a rimpallarsi le responsabilità.

L'ipotesi della firma

Secondo diversi media israeliani, i colloqui in corso al Cairo avrebbero registrato ulteriori passi avanti. Fonti israeliane hanno riferito a Ynet che la milizia islamista "sembra aver accettato il disarmo completo" come passaggio verso la cessione del potere nella Striscia di Gaza.

Sempre secondo le stesse fonti, si starebbe discutendo anche della possibilità di una cerimonia ufficiale in Egitto nei prossimi giorni per la firma della dichiarazione di Hamas.